CIR | Liburna, PS1: Andreucci di un soffio su Scandola

Il Liburna Terra, ultimo atto del CIR 2021, è scattato questo pomeriggio con la prima prova speciale, la Tenuta di Canneto di 2,36 chilometri, svolta con un clima umido dovuto alla pioggia che ha reso insidiosa la parte finale della breve speciale.

A ottenere il miglior tempo assoluto è stato l'11 volte campione italiano rally Paolo Andreucci. Il toscano, al volante di una Skoda Fabia, ha fermato il cronometro in 1'40"446, precedendo di 1"6 il primo degli inseguitori: Umberto Scandola.

Il veronese, per l'occasione, è riuscito a riavere al suo fianco Guido D'Amore dopo diversi mesi di convalescenza. La partenza di Scandola, al volante della Hyundai i20 New Generation R5, è stata buona e in questo weekend contenderà proprio ad Andreucci il titolo CIR Terra.

Dietro i due contendenti al titolo di specialità troviamo l'ex campione CIR, ovvero Andrea Crugnola. Dopo aver visto trionfare Giandomenico Basso - assente in questo weekend dopo aver vinto il titolo al 2 Valli - il varesino ha intenzione di chiudere la stagione al secondo posto. Oggi è partito accumulando un ritardo di 3" netti da Andreucci.

Grande duello tra Alberto Battistolli e Simone Campedelli per la quarta piazza della speciale. Ad avere la meglio è stato il primo, ma per appena 3 millesimi di secondo. Dietro di loro un'altra Fabia R5, quella di Marco Bulacia Wilkinson navigato dal solito Marcelo Der Ohannesian.

Domani il Liburna Terra riprenderà con la PS2 e terminerà di fatto la stagione CIR e CIRT. 8 le speciali previste, con la prima, la PS2 Riparbella 1 di 9,21 chilometri, che scatterà alle 07:32 di mattina.