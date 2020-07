CIR-ERC, Roma, PS1: gran botto di Crugnola, è già fuori!

Inizia malissimo la stagione 2020 di Andrea Crugnola, che è già fuori dal Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship e del CIR.

Dopo 2,3km dei 13,4km della PS1 "Pico-Greco", il varesino è finito fuori gioco, con Emil Lindholm (che lo seguiva) a spiegare ad ERC Radio la dinamica dell'incidente.

“Dopo una dosso c'era una curva veloce a destra, sembra che abbia colpito le barriere per poi finire contro la montagna, l'auto ha perso due ruote", racconta il pilota del Team MRF Tyres.

Crugnola e il co-pilota Pietro Elia Ometto sono usciti incolumi dai rottami della loro Citroën C3 R5, mentre la prova è stata fermata per consentire il recupero del relitto griffato F.P.F. Sport.

Nel frattempo il miglior tempo lo ha siglato Alexey Lukyanuk con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team in 7'59"1, precedendo le Volkswagen Polo GTI R5 di Giandomenico Basso per 5"9 e Oliver Solberg per 15"9, ma è chiaro che la classifica resta ancora col punto interrogativo perché lo stesso Lindholm ha dovuto rallentare essendo dietro a Crugnola.

I commissari di percorso hanno sventolato bandiera verde pochi minuti fa, comunicando che il programma proseguirà con la PS2 alle ore 11;06 (oltre un'ora di ritardo).

Nel frattempo segnaliamo anche che Filip Mareš prenderà il via, nonostante il grande incidente delle prove libere di ieri, nelle quali il ceco si è capottato.

Gli uomini del team Rexteam hanno riparato la sua Škoda Fabia Rally2 Evo consentendogli di essere in azione oggi nella Tappa 1.

Non ci saranno invece Enrico Brazzoli e Damiano De Tommaso, andati a sbattere durante la Qualifying Stage.