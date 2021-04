CIR: la vittoria del Rallye Sanremo torna a Craig Breen

Strana, la giornata di domenica 11 aprile, per Craig Breen. Il pilota nord-irlandese di Hyundai Motorsport, nel corso di poche ore, ha assaporato la vittoria ottenuta al Rallye Sanremo, secondo appuntamento del CIR 2021, per poi perderla a causa di una penalità. Nella tarda serata di ieri, poi, è arrivato l'ultimo colpo di scena.

I commissari di gara, a diverse ore dalla fine del rally ligure, svolta sugli asfalti della provincia d'Imperia, non solo non hanno confermato il risultato - la vittoria di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto davanti a Craig Breen e Paul Nagle - ma l'hanno addirittura ribaltata.

Sì, perché a Breen è stata tolta la penalità di 10" inflitta a fine gara per essere arrivato 1 minuto in ritardo all'ultimo Controllo Orario della gara. Questo ha permesso a Craig di tornare in possesso del suo tempo reale e, dunque, di vincere la gara.

Il direttore di gara Simone Bettati, infatti, ha pubblicato una nota ufficiale alle ore 21:15 che recita così: "Il direttore di gara, ricevuta una telefonata del responsabile delle relazioni con i concorrenti in merito a un ingorgo in via Nino Bixio prima del Controllo Orario 8A. Decide di annullare tutte le penalità riguardo alle entrate anticipate e tardive al Controllo Orario 8A".

Questo, dunque, ha riconsegnato la vittoria a Craig Breen e a Paul Nagle. Nella sostanza, per quanto riguarda Hyundai cambia poco. A vincere è stata sempre una i20 New Generation R5, ma cambia molto a livello di campionato Piloti, con Crugnola che perde punti importanti, mentre Breen si rilancia dopo l'incidente che lo aveva messo KO al Rally il Ciocco e Valle del Serchio.