CIR, Ciocco, PS1: Neuville vola su Andreucci

E' di Thierry Neuville il miglior tempo nella prima Prova Speciale del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che ha ufficialmente aperto la stagione 2021 del CIR.

Il belga della Hyundai Motorsport, presente all'evento toscano per continuare a prendere confidenza con il suo nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, ha firmato senza grossi patemi il primato in 1'55"410 lungo 1980m della Power Stage "Il Ciocco", novità della serie tricolore che assegna punti ai migliori tre della tratta.

Neuville, essendo straniero e non iscritto al CIR, è 'trasparente' con la sua Hyundai i20 R5 in questo senso, dunque le 3 lunghezze vanno a Paolo Andreucci, secondo per 2"7 e all'esordio sulla Škoda Fabia Rally2 Evo del Team MRF Tyres, con Francesco Pinelli alle note.

Il terzo tempo (e 2 punti) va ad un altro equipaggio ufficiale Hyundai, ossia Craig Breen-Paul Nagle, che con la i20 R5 chiudono ad appena 56 millesimi da "Ucci" e davanti alla Škoda degli ottimi Stefano Albertini-Danilo Fappani (BS Sport), i quali prendono l'ultimo punticino previsto dalla Power Stage.

La Top5 annovera anche il Campione in carica Andrea Crugnola, che con Pietro Ometto debutta con la Hyundai del Team Italia della Casa coreana, griffata Movisport/Friulmotor. Il varesino è a 3"7 dalla vetta e si tiene alle spalle la Volkswagen Polo GTI R5 affidata da Erreeffe/Movisport a Giacomo Scattolon-Giovanni Bernacchini.

Settimi Tommaso Ciuffi-Nicolò Gonella con la Škoda del team Balbosca, seguiti a ruota da quella di Alessio Profeta-Sergio Raccuia (Island Motorsport) e dalla Ford Fiesta R5 di Luca Bottarelli-Walter Pasini (New Turbomark Rally Team).

Completa la Top10 la Ford Fiesta Rally2 MkII di Erik Cais-Jindřiška Žáková (Orsák Rallysport-Yacco ACCR Team), altro equipaggio internazionale iscrittosi per cominciare a prendere il ritmo in vista della partecipazione all'ERC.

Non è partita bene l'avventura di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con la Škoda di Movisport, dato che i Vice-Campioni 2020 hanno accusato un problemino in partenza che ha fatto singhiozzare la loro Fabia, accumulando 5"8 di ritardo dal primato e scivolando indietro in classifica, ma con tutte le possibilità di recuperare domani.

Il programma dell'evento prevede infatti altre 9 PS, tre diverse ripetute per tre volte, con inizio alle ore 8;19.

CIR - Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: Classifica PS1

