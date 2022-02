CIR | Basso-Granai salgono sulla Hyundai i20 N Rally2 nel 2022 I Campioni in carica saranno in azione con l'auto coreana gestita dalla Friulmotor lottando per la classifica assoluta. Primi test nelle prossime settimane.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sono pronti a iniziare la stagione 2022 con la nuova Hyundai i20 N Rally2. L'equipaggio campione italiano rally in carica ha scelto di entrare a far parte del programma di Friulmotor, storico team cliente di Hyundai Motorsport. Basso disputerà il Campionato Italiano Assoluto Rally, sette tappe interamente su asfalto, partendo con il numero uno sulle fiancate. Il programma avrà il diretto supporto di Pirelli e di Hyundai Motorsport Customer Racing, che continuerà a sostenere il team della famiglia De Cecco anche con i suoi ingegneri sui campi di gara, il campione trevigiano a breve si metterà al volante della nuova vettura realizzata dal reparto corse di Alzenau, attesa in Italia nei prossimi giorni. Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Friulmotor, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Hyundai Motorsport La recente Hyundai i20 N Rally2 è stata portata al debutto in Italia nel 2021 proprio da Friulmotor conquistando la vittoria al Rally del Friuli Venezia Giulia. Dopo un primo contatto per conoscere la squadra, Basso effettuerà una serie di test in attesa di presentarsi ai nastri di partenza del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, il primo weekend di marzo. Basso, 48 anni di Montebelluna (TV), vanta un'importante carriera sportiva, che lo ha portato ad ottenere numerose vittorie internazionali con diverse case ufficiali. Tra i vari titoli quattro Campionati italiani Assoluti, due European Rally Championship, due Tour European Rally e un Intercontinental Rally Challenge. Il pilota trevigiano ha conquistato il Tour European Rally 2017 con la Hyundai i20 R5 gestita da BRC, aggiudicandosi il successo all'evento "La Grande Sfida" ad Automotoracing 2019.