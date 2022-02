CIAR | Crugnola e Ometto tornano sulla Citroen nel 2022

Carica lettore audio

Andrea Crugnola e Pietro Ometto torneranno ad essere portacolori di Citroën Racing per la stagione 2022 del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Il varesino e il suo navigatore, dopo una stagione con la Hyundai di Friulmotor, riprenderanno il volante della C3 Rally2 gestita dalla F.P.F Sport, grazie al supporto di Sparco.

“I test dei giorni scorsi sono andati decisamente bene, il feeling con la vettura e gli pneumatici è ottimo. Siamo entusiasti di essere nuovamente al via del CIAR con la nuova formula del campionato solo su asfalto", ha dichiarato Crugnola in attesa dell'esordio la prossima settimana al Rally il Ciocco e Valle del Serchio.

"Una novità che vedremo come influirà sull’andamento della stagione. Noi vogliamo fare bene e puntiamo al titolo. Oltre a ritrovare tanti amici e tifosi, il Ciocco è una gara che mi è sempre piaciuta per la conformazione delle prove speciali. Sarà il primo banco di prova per capire quali saranno le forze in campo.

“Sono felice per la fiducia che Citroën Racing, F.P.F. Sport, Pirelli, Sparco, Movisport ed ACI Team Italia hanno voluto riporre in me e Pietro. È grazie a loro ed al prezioso appoggio di tutti i nostri partner se saremo anche quest’anno della partita. Faremo di tutto per ripagarli con i risultati che meritano”.