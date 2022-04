Suzuki Rally Cup | Tutti pronti per il 69° Rallye Sanremo

Carica lettore audio

Questo fine settimana, la Suzuki Rally Cup, serie monomarca torna a correre a bordo SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, disputerà il suo secondo appuntamento stagionale al 69esima edizione del Rallye Sanremo, gara inserita nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una gara quella sanremese che da sempre si contraddistingue per le sue prove speciali selettive e che segna i destini dei rallisti di fama mondiale.

Archiviato il primo round in Toscana, saranno in quattrodici equipaggi pronti per la gara ligure nell’ambito del trofeo firmato Suzuki Italia. Di queste ben sette saranno Hybrid. Primo della lista sarà Matteo Giordano insieme a Manuela Siragusa. Dopo la vittoria al Rally del Ciocco il cuneense della ASD Alma Racing, affronterà gli asfalti che hanno ospitato il mondiale Rally, alla guida stavolta della Hybrid e consapevole di doversi guardare dagli attacchi esperti degli altri trofeisti.

In primis Giorgio Fichera, Ronny Celli e la loro Swift Hybrid della Meteco Corse. Il catanese, tra i big del primo parteciperà alla gara ligure per la quarta volta dove l’anno scorso ha occupato la piazza d’onore alle spalle di Goldoni. Pronto anche il trentino Roberto Pellè, altro volto noto in casa Suzuki, navigato da Luca Franceschini, su Swift in versione ibrida seguita dalla Destra 4.

Attese le corse delle Suzuki Swift RSTB 1.0, quelle della Racing Start, con il capofila Stefano Martinelli. Il lucchese affiancato da Fabio Menchini, con i colori Novara Corse si presenta a Sanremo con il primato nella speciale classifica e si candida così tra i principali protagonisti di quest’anno. Deciso a inseguirlo non mancherà il savonese Danilo Costantino insieme ad Alessandro Parodi, alfiere della Meteco Corse sempre a bordo della Swift Boojsterjet turbo. Lorenzo Olivieri con Gian Marco Romano e Cristian Mantoet con Roberto Simioni sulla Swift della Millennium Sport Promotion.

Da seguire anche le prestazioni di Sergio Denaro con De Paoli, anche lui a bordo di Swift Sport, Marcello Sterpone affiancato da Nicolò Barla, sulla versione Hybrid altra Swift curata da Alma Racing e Tiziano Fioravanti con Marco Saresini sulla Suzuki Swift Sport che potrebbero mettersi in risalto sulla costiera ligure.

Tra i concorrenti più giovani promettono bene i fratelli Massimiliano e Marco Milivinti, anche loro in lotta per la Racing Start con la Swift della Nico Racing, e in testa agli equipaggi Under. Proverà a migliorarsi anche il giovane toscano Gianandrea Gherardi su versione ibrida, insieme a Mattea Modenini.

Vorrà dire la sua anche Igor Iani. Il giovane ossolano insieme a Nicola Puliani tornerà sulla sua Swift Sport Hybrid della Turbomark, intenzionato a riscattarsi dopo l’apertura sfortunata al Rally del Ciocco nella gara dove l’anno scorso fu costretto al ritiro. Del parterre Hybrid al via anche il piemontese Alessandro Forneris, navigato da Luigi Cavagnetto, portacolori della Meteco Corse.

Programma

Il percorso tutto su asfalto è sviluppato su 461,89 chilometri complessivi, dei quali 122,81 cronometrati su 11 prove speciali divisi in due giornate. Start da Corso Imperatrice prevista dalle ore 14.00. Poi la prima parte di gara con cinque speciali per 52 chilometri di crono, sulle strade più vicine alla costiera, a partire dalla breve prova televisiva “Vigne di Bajardo” (2,27 km | SSS1 ore 15.00) seguita da due giri, anche in notturna, sulla “Vignai” (14,23 km | SS2 ore 17.24, SS4 ore 20.09) e sulla “Bignone” (10,51 km | SS3 ore 17.50, SS5 ore 20.35).

La seconda porzione del rally al sabato su 71 chilometri in 6 prove speciali con due passaggi sulla “Passo Teglia” (9,17 km | SS6 ore 10,32 e SS9 ore 15.08), sulla più lunga “Langan” (19 km | SS7 ore 10.54 e SS10 ore 15.30) e a chiudere la “Semoigo” (7,36 km | SS8 ore 11.53 e SS11 ore 16.29). L’arrivo è previsto per le 17.20, sempre sotto al Casinò.

Questi i modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche del Gruppo R5 nazionale.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP 2022 DOPO ROUND 1

Giordano 27pt; Pellè 22pt; Fichera 21pt; Martinelli 14pt; Costantino 12pt; Milivinti 10pt; Gherrdi 9pt; Sterpone 8pr; Forneris 7.

CLASSIFICA RACING START BoosterJet 1.0 DOPO ROUND 1

Martinelli 20pt; Costantino 15pt; Milivinti 11pt; Olivieri 6pt.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni

CALENDARIO 2022 SUZUKI RALLY CUP

4-5 marzo 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 7-10 aprile 69° Rallye Sanremo | 5-8 maggio 105a Targa Florio | 11-13 giugno 16° Rally di Alba| 29-31 luglio Rally Lana | 25-28 agosto 45° Rally 1000 Miglia | 6-9 ottobre 40° Rally 2 Valli; 11-13 novembre 13°Liburna Terra