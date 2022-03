Suzuki Rally Cup | Al Rally Il Ciocco vincono Giordano e Siragusa

Carica lettore audio

È ufficialmente partita la 15a edizione della Suzuki Rally Cup. Sulle prove speciali del 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally, le Swift R1, in versione Sport Hybrid e BoosterJet, si sono messe in mostra sfidando le insidie del percorso.

A guadagnarsi la prima vittoria, tra i partecipanti al trofeo firmato Suzuki, è stato Matteo Giordano insieme a Manuela Siragusa, pilota già della famiglia Suzuki, che partecipò alla prima gara nella primissima edizione del monomarca.

Tutto nuovo, gara e vettura per un deciso Giordano, pilota cuneense che si è riproposto nel trofeo che lo vide vincere nel 2008 nella primissima edizione del trofeo Suzuki e conclude il Rally del Ciocco, con tre scratch e il tempo complessivo di 1:35'23.3 e, i punti pieni.

“E’ sicuramente un bel rientro: vincere in una gara, molto bella, che non avevo mai corso! - ha dichiarato il vincitore Giordano - Ho disputato oltre cento gare, con vetture e gomme diverse e, qui al Ciocco, era tutto nuovo. Nonostante sulla prima prova del sabato avessimo avuto un problema al leveraggio del cambio e ho corso con la terza marcia inserita per tutto il resto della prova, siamo stati bravi e fortunati allo stesso tempo".

"È stata dura ma ci siamo riusciti! Sono contento di questo risultato e i presupposti per proseguire con il giusto passo ci sono tutti. Abbiamo trovato un ambiente sereno quello tra i trofeisti in cui poter correre e divertirsi. Adesso bisognerà stare attenti alla risposta dei nostri avversari e cercare comunque di crescere alla guida della Suzuki".

Giorgio Fichera, Ronny Celli, Suzuki Swift Sport Hybrid Photo by: ACI Sport

Una vittoria per Giordano-Siragusa, arrivata sicuramente grazie alla grinta e agli ottimi tempi realizzati in prova, ma anche al colpo di scena che ha visto protagonista Giorgio Fichera e Ronny Celli retrocedere con la loro Swift Hybrid.

Il catanese, tra i big del monomarca, aveva infatti comandato per tutta la gara, sin dal venerdì pomeriggio, aggiudicandosi ben sette prove speciali su dodici in programma, compresa la Power Stage valida per il trofeo, la lunga prova di “Careggine”, ma proprio sulla penultima speciale una toccata gli ha fatto perdere la vetta, concludendo terzo assoluto a +1'56.6 dai suoi avversari.

Piazza d’onore, e punti importanti dunque, per il trentino Roberto Pellè, altro volto noto in casa Suzuki, accompagnato quest’anno da Luca Franceschini, che sembra aver raggiunto un buon feeling con la vettura Swift in versione Hybrid. Il portacolori della Destra 4, si è regalato anche il miglior crono sull’ultima prova speciale del Ciocco.

A sorridere sulle strade di casa per Stefano Martinelli. Il lucchese, affiancato da Fabio Menchini, con i colori Novara Corse, ha portato a termine la gara ai piedi del podio finale e, in vetta alla classifica speciale riservata alle Racing Start.

Ad inseguirli, quinti assoluti, il savonese Danilo Costantino insieme ad Alessandro Parodi, alfiere della Meteco Corse sempre a bordo della Swift Boojsterjet.

Con una buona sesta posizione e in testa agli equipaggi Under si piazzano i fratelli Massimiliano e Marco Milivinti, inseguiti a loro volta dal toscano Gianandrea Gherardi su versione Hybrid, insieme a Matteo Modenini. Ottava piazza per Marcello Sterpone affiancato da Giancarla Guzzi che tenterà di dire la sua, sulla versione Hybrid curata da Alma Racing.

Igor Iani, Nicola Puliani, Suzuki Swift Sport Hybrid Photo by: ACI Sport

Sempre in lizza per le Racing Start, il giovane piemontese Alessandro Forneris, navigato da Cavagnetto, ritiratosi nella prima giornata di gara, è riuscito comunque a portare a termine la trasferta toscana in nona posizione assoluta, davanti al venticinquenne Lorenzo Olivieri con Riccardo Barbero alle note.

Da segnalare, un inizio stagione sfortunato per uno dei più attesi al Ciocco: Igor Iani. Il giovane ossolano insieme a Nicola Puliani era partito forte il venerdì sulla sua Hybrid della Turbomark, ma dopo aver messo a segno il miglior tempo sulla prova numero 5, la “Massa Sasso Rosso”, a metà del sabato è stato messo k.o. dopo aver sbattuto è stato costretto al ritiro.

Gli ingredienti per una grande stagione sportiva in Suzuki Italia ci sono tutti, in termini di equipaggi e vetture, e le sfide per il trofeo ritorneranno per il prossimo round inserito nell’Italiano, nel weekend del 10 aprile, sui difficili e selettivi asfalti del Rallye Sanremo.

Questi i modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche del Gruppo R5 nazionale.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

CLASSIFICA FINALE SUZUKI RALLY CUP - RALLY IL CIOCCO:

1.Giordano - Siragusa (Suzuki Swift)in1:35'23.3;2.Pelle' - Franceschini (Suzuki Swift Sport Hybrid)+50.7;3.Fichera - Celli (Suzuki Swift Sport Hybrid)+1'56.6; 4.Martinelli - Menchini (Suzuki Swift Boosterjet) +4'38.7; 5.Costantino - Parodi (Suzuki Swift Boosterjet 1,0) +5'27.1; 6.M. Milivinti - Milivinti (Suzuki Swift Boosterjet 1,0) + 5'40.0; 7.Gherardi - Modenini (Suzuki Swift Sport Hybrid)+7'18.6;8. Sterpone-Guzzi (Suzuki Swift Sport Hybrid) +7'27.3; 9.Forneris-Cavagnetto (Suzuki Swift Sport Hybrid)+13'41.4; 10.Olivieri -Barbero (Suzuki Swift Boosterjet 1,0)+14'01.2

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP 2022 ROUND 1:

Giordano 27pt; Pellè 22pt; Fichera 21pt; Martinelli 14pt; Costantino Milivinti 10pt; Gherrdi 9pt; Sterpone 8pr; Forneris 7.

CLASSIFICA RACING START BoosterJet 1.0 ROUND 1:

Martinelli 20pt; Costantino 15pt; Milivinti 11pt; Olivieri 6pt.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni.

CALENDARIO 2022 SUZUKI RALLY CUP

4-5 marzo 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 7-10 aprile 69° Rallye Sanremo | 5-8 maggio 105a Targa Florio | 11-13 giugno 16° Rally di Alba| 29-31 luglio Rally Lana | 25-28 agosto 45° Rally 1000 Miglia | 6-9 ottobre 40° Rally 2 Valli; 11-13 novembre 13°Liburna Terra