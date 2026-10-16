Preview

CIAR

Suzuki Rally Cup: a Sanremo il gran finale di stagione

Saranno 10 i protagonisti del monomarca promosso da Suzuki Italia a dare il tutto per tutto sugli asfalti liguri. Il 17 e 18 ottobre atteso grande spettacolo, con la lotta finale del trofeo che accenderà il 73° Rallye Sanremo e i suoi 153 km di prove speciali impareggiabili

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 16 ott 2026, 09:05

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Jean Claude Vallino

Foto di: Suzuki

Suzuki Rally Cup 2026



Tutte le gare del Trofeo Rally 2026 di Suzuki

Cinque round in giro per l’Italia, su e giù lungo le prove speciali più difficili, spettacolari e combattute del continente, per arrivare a giocarsi a Sanremo l’ultimo round della Suzuki Rally Cup 2026. È stato uno spettacolo finora il trofeo promosso da Suzuki Italia e riservato alle Swift Sport Hybrid preparate per le competizioni, un botta e risposta continuo, uno scontro generazionale che ha portato fino in Liguria l’attesa per incoronare i nuovi vincitori.

La 73^ edizione del Rallye Sanremo sarà così l’ultimo grandioso atto della stagione, un ballo di fine anno che su oltre 150 km di prove di caratura mondiale, con il meteo sempre incerto e alcuni dei passaggi più leggendari del rallysmo italiano e non solo, farà calare il sipario su quest’annata dominata da Roberto Pellè.

Il senatore ipoteca il titolo

Sarà infatti proprio l’esperto trentino della scuderia Destra4 a partire, affiancato da Luca Franceschini sulla prima Suzuki Swift Sport Hybrid gommata Extreme Tyres, con i favori del pronostico. Pellè già a Cassino aveva ipotecato la Suzuki Rally Cup, e di fatto a Sanremo dovrà gestire la gara arrivando al palco d’arrivo, affacciato sul mare, per poter festeggiare il successo e la tanto attesa vittoria nel monomarca. La matematica tiene aggrappato alla speranza e alla velocità mostrata nell’ultima gara anche il giovane Jean Claude Vallino, navigato da Sandro Sanesi, che a quota 100 punti dista 30 lunghezze dai 130 di Pellè. Il torinese portacolori della Bluthunder Racing però vorrà comunque dimostrare di aver il passo per vincere, così come l’altro giovane arrembante Giovanni Villardi, in coppia con Fabio Andrian. Villardi infatti è cresciuto esponenzialmente questa stagione, e con i colori della Alma Racing soprattutto nelle Power Stage punterà al tutto per tutto per dare prova del proprio percorso, e per andare a caccia del secondo posto e dei montepremi tuttora in palio.

Occasione d’oro per portare a termine la miglior stagione nella Suzuki Rally Cup per l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, alfieri della scuderia Calibra e quarti in classifica a 73 punti con ben tre podi in cinque gare. Stagione che è tornata a crescere fino al 4° posto al Lazio anche per i portacolori della BS Sport, Nicola Guerrato e Pietro Bergamelli, che vorranno chiudere l’anno nel migliore dei modi. Obiettivo massimizzare l’esperienza e la crescita del 2026 invece per Giorgio Basso Corradi, affiancato da Nicolò Ventoso per la scuderia Promotor, mentre dopo diverse uscite positive vorrà alzare l’asticella Marco Scalzotto con Mattia Benedet. Torna in gara dopo Alba poi il giovane Andrea La Cola, navigato da Mattia Verrando, mentre chiudono l’elenco iscritti dell’ultimo atto della Suzuki Rally Cup Edoardo Sala con Andrea Sala e Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti, entrambi a caccia di riscatto e conferme.

Il programma di gara

Il 73° Rallye Sanremo si articolerà su due giornate di gara, sabato 17 e domenica 18 ottobre, con un percorso complessivo di 410,80 km, di cui 153,43 cronometrati suddivisi in 11 prove speciali. Si inizierà sabato mattina con lo shakedown di “San Romolo”, dalle 7:30, mentre la partenza ufficiale è prevista alle 14:47 da Pian di Nave, nel cuore di Sanremo. Alle 15:00 si accenderanno i cronometri sulla spettacolare SPS1 “Porto Sole” di 2,06 km, prima che gli equipaggi affrontino le PS “Carpasio – Ville San Pietro” (14,70 km, ore 18:04) e “Caravonica – Rezzo” (24,83 km, ore 19:07), per chiudere la prima giornata con l'assistenza e il riordino notturno in Piazza Colombo. Domenica 18 ottobre si ripartirà alle 7:00 per la giornata decisiva, con otto prove speciali e oltre 111 km cronometrati. Due i passaggi previsti sulle leggendarie “San Romolo – Ghimbegna” (10,28 km, ore 7:49 e 12:37), “Ghimbegna – Badalucco” (19,14 km, ore 8:10 e 12:58), “Molini – Buggio” (19,11 km, ore 9:05 e 13:53) e “Semoigo – Bajardo” (7,39 km, ore 10:03 e 14:51). L'arrivo finale e la cerimonia di premiazione sono previsti alle 16:30 sulla pedana di Pian di Nave, a Sanremo.

Un ricco montepremi

Suzuki per la stagione 2026 ha messo in palio addirittura 150 mila euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: 1. Pellè 130pt; 2. Vallino 100pt; 3. Villardi 94pt; 4. Vitali 73pt; 5. Guerrato 60pt; 6. Corradi Basso 50pt; 7. Scalzotto 40pt; 8. La Cola 37pt; 9. Soletta 24pt; 10. Sala 22pt.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP | 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco.

CALENDARIO SUZUKI RALLY CUP 2026 | 14-16 maggio Targa Florio Rally; 3-5 luglio Rally Roma Capitale (tappa 1 e tappa 2); 31 luglio - 2 agosto Rally Regione Piemonte; 17-19 settembre Rally del Lazio; 16-18 ottobre Rallye Sanremo.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Redazione Motorsport.com





F1 | Test Pirelli: Mercedes completa oltre 600 km con Vesti a Magny-Cours alla ricerca del punto di crossover



Formula 1



Formula 1 16 h



F1 | Test Pirelli: Mercedes completa oltre 600 km con Vesti a Magny-Cours alla ricerca del punto di crossover





Racing Spirit lancia la collezione ufficiale James Hunt 1976



Speciale



Speciale 23 h



Racing Spirit lancia la collezione ufficiale James Hunt 1976





F1 | Test Pirelli: Mercedes completa 125 giri a Magny-Cours con le intermedie per il 2027



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | Test Pirelli: Mercedes completa 125 giri a Magny-Cours con le intermedie per il 2027

Ultime notizie





Suzuki Rally Cup: a Sanremo il gran finale di stagione



CIAR



CIAR CIAR 25 min



Suzuki Rally Cup: a Sanremo il gran finale di stagione





Horner lancia una frecciatina a Guenther Steiner: "Non ha mai conquistato un podio in F1"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



50 min



Horner lancia una frecciatina a Guenther Steiner: "Non ha mai conquistato un podio in F1"





ANFIA e la F1 uniscono le forze: lanciato uno studio per promuovere e dar voce alla filiera del motorsport italiano



Speciale



Misc Speciale 1 h



ANFIA e la F1 uniscono le forze: lanciato uno studio per promuovere e dar voce alla filiera del motorsport italiano





Salta la collaborazione IMSA-SRO sul BoP, cancellato il test di Daytona



IMSA



IMSA IMSA 1 h



Salta la collaborazione IMSA-SRO sul BoP, cancellato il test di Daytona

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti