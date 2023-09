Suzuki Rally Cup | 5 su 5 per Giordano al Rally 1000 Miglia

Matteo Giordano è ad un passo dalla vittoria della 16^ edizione della Suzuki Rally Cup. Con un dominio anche nelle 9 prove speciali e sui 104 km di asfalto del Rally 1000 Miglia, il pilota cuneese navigato da Manuela Siragusa ha festeggiato la quinta vittoria in cinque tappe affrontate e ha ribadito il suo primato nel trofeo monomarca ideato e promosso da Suzuki Italia.

Una stagione perfetta quella dell’equipaggio cuneese su Suzuki Swift Sport Hybrid di Alma Racing, vittoriosa sin dalla prima speciale al Ciocco da cui è partita la cavalcata che lo sta avvicinando alla nuova conquista della coppa quando mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione, a Sanremo a fine settembre ed a Monza ad inizio dicembre, che lascia ancora in bilico l’assegnazione del trofeo, per un’inezia, a causa del coefficiente 1,5.

Su ogni tipo di sfondo e con ogni grado di temperatura l’esperto detentore della Rally Cup non è mai andato in difficoltà, attaccando e gestendo a seconda dei momenti. Ora con questo risultato Giordano-Siragusa mettono una forte ipoteca anche sul Campionato Italiano R1.

“Siamo felici per questo nuovo successo – commenta Giordano - e vorrei ringraziare coloro che ci aiutano a sostenere queste gare e Suzuki, per organizzare un monomarca così competitivo e accessibile. Condivido questo successo con mia moglie e questa è una cosa stupenda. Avevamo in mente di fare la gara sulla “Pertiche” e così siamo riusciti a fare, gestendo al meglio la nostra Swift sui 26km cronometrati. Ora testa al finale del trofeo e al Campionato Italiano R1, che è importante anche per il brand Suzuki.”

Matteo Giordano, Manuela Siragusa, Suzuki Swift Sport Photo by: Suzuki

La Suzuki Rally Cup tuttavia è ancora accesissima per le altre posizioni, soprattutto dopo i risultati del 46° Rally 1000 Miglia. Secondo all’arrivo in Piazzale Arnaldo di Brescia ha chiuso infatti il giovanissimo Sebastian Dalla Piccola navigato da Fabio Andrian, che ritrova un roboante podio dopo la Targa Florio. Per il classe 2004 è stata una gara costante dall’inizio alla fine, una prestazione che gli permette di rilanciarsi nella volata per l’under 25 e per le posizioni alte del trofeo.

Terzo, a 50“ da Giordano, si è confermato Roberto Pellè in coppia con Luca Franceschini, che in ogni round del trofeo è sempre stato un pilota ostico ed in grado di fare la differenza, piazzandosi sempre nelle prime tre posizioni.

È sceso dal podio del Rally 1000 Miglia per 16“ Davide Bertini, navigato da Luca Vignolo, che per tutta la gara ha cercato di puntare la parte alta della classifica trovando una buona costanza prova dopo prova. Alessandro Forneris, atteso protagonista per lo scontro al vertice, era inizialmente partito forte assieme al suo navigatore Vincenzo Torriccelli, ma sulla lunga “Pertiche” ha sofferto una noia ai freni terminando così al quinto posto.

Tra le Racing Start, la categoria riservata alle Suzuki Swift Boosterjet, è arrivato l’allungo dei giovani fratelli Milivinti, che hanno fatto man bassa di punti balzando al secondo posto nella classifica generale di categoria. Massimiliano e Marco, specialisti del downhill, proprio sulle veloci ed impegnative discese hanno saputo fare la differenza per la vittoria. Le altre due Boosterjet che all’arrivo hanno chiuso il podio delle Racing Start sono quelle degli equipaggi composti da Lorenzo Olivieri in coppia con Lucrezia Viotti, ottavi all’arrivo a 3’27 da Giordano, e da Stefano e Maurizio Vitali, Decimi a chiudere la classifica della Suzuki Rally Cup Marco Longo e Roberto Riva, a 4’47 dalla cima. Tra queste Racing Start si è inserito in settima posizione Filippo Gelsomino, che navigato da Hervè Navillod ha chiuso la gara con un distacco di 3’13 dal vertice.

La Suzuki Rally Cup si conferma ancora una volta una fornace per giovani talenti, con diversi equipaggi under25 del trofeo che infatti hanno raggiunto posizioni di spicco sugli asfalti bresciani. Il Rally 1000 Miglia è stato invece sfortunato per Jean Claude Vallino e Cristian Mantoet; il primo ha sofferto anch’esso delle noie ai freni ritirandosi poi per problemi di elettronica, mentre il secondo invece sempre sulla “Pertiche” ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito ad una toccata.

Podio Suzuki Photo by: Suzuki

I modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

Albo d’oro Suzuki Rally Cup

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano

Calendario 2023 Suzuki Rally Cup

9-11 marzo - 46° Rally Ciocco | 13-15 aprile - 69° Rally del Piemonte | 4-6 maggio - 107° Targa Florio | 20-22 luglio 36° Rally Lana | 7-9 settembre - 46° Rally MilleMiglia | 28-30 settembre - 70° Rally Sanremo | 1-2 dicembre - Rally Monza (Coeff. 1,5)

Classifica Assoluta Piloti SUZUKI RALLY CUP

1. Giordano 140pt; 2. Pellè 82pt; 3. Dallapiccola 82pt; 4. Forneris 77pt; 5. Olivieri 44pt; 6. Bertini 42pt pt; 7. Gelsomino 37pt; 8. Mantoet 30pt; 9. Milivinti 32pt; 10. Santero 28pt.

Classifica RACING START 1.0 BoosterJet

1. Olivieri 62pt; 2. Milivinti 47pt; 3. Poggio 22pt; 4. Martinelli 21pt; 5. Mantoet 20pt; 6. Bianchi 17pt; 7.Vitali 21pt; 8. Vallino 8 pt.