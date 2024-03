Sparco ancora al fianco di ACI Sport per il triennio 2024-2026

All’inizio della nuova stagione tricolore 2024 è stato presentato il rinnovo dell’accordo tra ACI Sport e SPARCO, azienda italiana leader in componenti, accessori e abbigliamento tecnico per il motorsport che ha voluto confermarsi al fianco della Federazione Automobilistica Italiana e del suo promoter per un ulteriore triennio di successi. Questa nuova stretta di mano arriva infatti puntuale a rilanciare un percorso d’affiancamento intrapreso già dal 2021, quando il nome di Sparco si affiancò per la prima volta alla massima serie rallistica nazionale, ponendo le basi per l’attualità.

In diretta su ACI Sport TV, canale federale sul quale è stata trasmessa in diretta l’intera conferenza stampa, per esporre la rinsaldata sinergia sono intervenuti il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Brand Manager di SPARCO Niccolò Bellazzini, il Direttore Centrale per la Direzione Sport Automobilistico di ACI Marco Ferrari ed il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano. La conferenza si è svolta nelle sale dello splendido “Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa”, nella Tenuta del Ciocco in provincia di Lucca, in occasione del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024.

In particolare, così come hanno illustrato i relatori, SPARCO sarà ancora a fianco di ACI Sport come “title sponsor” del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, sarà “partner ufficiale” del Rally Italia Sardegna e supporterà anche come “sponsor” il Campionato Italiano Gran Turismo. A completare la sinergia si rinnova anche l’attività di co-branding con il marchio Targa Florio, altra eccellenza firmata ACI, relativamente ai prodotti leisure già commercializzati e distribuiti da Sparco, molto apprezzati dai concorrenti della classica nel 2023 ACI Sport, in cambio del supporto fornito dal brand piemontese - che ribadisce la sua passione motoristica e ritiene proficuo acquisire visibilità nel motorsport, attraverso i Campionati e l’appuntamento del World Rally Championship - si impegnerà a promuovere e valorizzare il marchio SPARCO attraverso la sua visibilità nazionale ed internazionale.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia: “L’impegno costante ed il lavoro di ACI anche per questa nuova stagione hanno consentito di dare delle risposte molto concrete che hanno portato l’Italia nei Gran Premi e nei Rally Mondiali. Nella nostra lunga storia sportiva è importante avere a fianco un marchio come Sparco, un punto di riferimento nel motorsport e mi fa molto piacere celebrare questa rinnovata collaborazione. Per l’Automobile Club d’Italia avere un marchio di risonanza così internazionale, è un binomio di assoluta rilevanza.”

Niccolò Bellazzini, Brand Manager di SPARCO: “La partnership tra Sparco ed Aci Sport continua per un altro triennio e si consolida. Siamo lieti di associare il nostro brand ai due più importanti campionati nazionali e alla tappa mondiale in Sardegna del WRC. Proprio qui dal Ciocco, in qualità di title sponsor, diamo il via alla massima serie rallystica italiana che, quest'anno, mostra un record di iscritti ed un livello qualitativo in termini di equipaggi e vetture senza eguali.

La vitalità del motorsport tricolore, anche in chiave internazionale, si manifesta grazie alla lungimiranza dell’Aci (in primis del suo presidente, Angelo Sticchi Damiani) ed alla presenza di aziende italiane che vi gravitano attorno che rendono l’Italia la culla di questa disciplina. Tra queste figura a pieno titolo anche Sparco, presente su tutti i campionati mondiali, a partire dalla F1 con le partnership tecniche con RedBull e McLaren, fornendo a piloti e team soluzioni di equipaggiamento tecnico che costituiscono la perfetta sintesi tra sicurezza e tecnologia al servizio della performance.”

Marco Ferrari, Direttore Centrale DSA di ACI: "SPARCO ed ACI Sport condividono gli stessi obbiettivi in termini di sicurezza ed eccellenza, diventando così insieme un baluardo dell’italianità nel mondo. Dietro all’immagine esterna di queste due realtà c’è il lavoro di tanti professionisti uniti dalla passione per il motorsport, una passione che permette di avere in Italia tappe di tutti i più importanti campionati internazionali, una passione che valorizza in tutte le sfaccettature i grandi rappresentanti del nostro paese nel mondo. Siamo sicuri che nei prossimi tre anni nuove sinergie potranno essere attivate a sostegno del motorsport nazionale, in cui la Federazione e SPARCO non ha mai smesso di investire e credere.”

Marco Rogano, DG ACI Sport: “Un progetto voluto fortemente e che si affaccia verso un altro importante triennio, suggellato con una azienda importante che continuerà a qualificare le nostre gare e i nostri appuntamenti di spicco. In Pista come sponsor del Campionato Italiano GT, nei rally come title sponsor del Campionato Italiano Rally e al fianco di grandi eventi come il Rally Italia Sardegna e la Targa Florio. Questo accordo conferma gli investimenti volti ad ampliare la copertura mediatica e la promozione dei nostri campionati che si preparano a partire con dei numeri alti, come dimostrano le adesioni a questa edizione del Rally del Ciocco”.