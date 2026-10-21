Ultime notizie

CIAR

Pellè-Franceschini vincono la Suzuki Rally Cup 2026

L’esperto driver trentino conquista per la prima volta il trofeo promosso da Suzuki Italia. Secondi assoluti i vincitori del Rallye Sanremo Vallino-Sanesi, che pur a pari punti con Pellè perdono per la discriminante delle vittorie. A loro la vittoria nella classifica Under25. Primo podio per La Cola-Verrando.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 21 ott 2026, 08:22

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Roberto Pellè, Luca Franceschini, Suzuki

Foto di: Suzuki

Suzuki Rally Cup 2026



Tutte le gare del Trofeo Rally 2026 di Suzuki

È difficile ricordare una stagione più tirata, lottata, ricca di colpi di scena e di bagarre della Suzuki Rally Cup 2026. La 19ª edizione del trofeo monomarca promosso da Suzuki Italia e dedicato alle Swift Sport Hybrid da competizione è stata uno spettacolare scontro generazionale, al termine del quale Roberto Pellè è riuscito a imporsi per un soffio.

Il pilota trentino ha vinto la Suzuki Rally Cup dopo un decennio di partecipazioni, in coppia con Luca Franceschini, festeggiando al Rallye Sanremo l’ambito traguardo che tanto aspettava e che lo ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine.

Il duello con Jean Claude Vallino, rivale di una stagione, si è infatti riproposto anche nel weekend di gara nella città dei fiori, in uno dei rally più leggendari di tutto il panorama internazionale, dove il giovane piemontese ha fatto una gara perfetta in coppia con Sandro Sanesi: vittoria assoluta e doppio scratch nelle Power Stage.

Alla fine con gli scarti Pellè e Vallino sono arrivati clamorosamente a pari punti, 130 ciascuno, ma il senatore trentino ha conquistato l’alloro del vincitore grazie ai migliori piazzamenti ottenuti in stagione: 3 vittorie contro 2. Alla fine dunque la costanza mostrata nelle prime gare da Pellè, la capacità di attaccare senza rischiare, gestire e massimizzare ogni risultato, ha portato il trentino al successo finale.

"È stata una stagione ricca di grandi risultati, a partire dalla Sicilia e anche nelle gare successive", il commento di Pellè, quarto all’arrivo del Rallye Sanremo, "abbiamo dimostrato tanta costanza, tanta esperienza e un bel po’ di velocità. Siamo riusciti a portare a casa questo campionato, che inseguivamo da qualche anno. Finalmente ce l’abbiamo fatta!".

Roberto Pellè, Luca Franceschini, Suzuki

Foto di: Suzuki

Vittoria di gara dolce-amara quindi per Vallino, che però sugli asfalti stretti, difficili e ritmati del Sanremo è stato imprendibile, dimostrando un potenziale importante per il futuro. L’argento nella classifica finale della Suzuki Rally Cup è valso però al torinese il primo posto nella classifica Under25.

Due risultati che complessivamente hanno permesso a Vallino di incassare un montepremi di quasi 30 mila euro, sottolineando lo sforzo che Suzuki Italia ogni anno impegna per supportare il talento e i giovani del rallysmo tricolore. A questi si vanno ad aggiungere i 20 mila euro vinti da un altro Under della Suzuki Rally Cup, Giovanni Villardi, che in coppia con Fabio Andrian ha chiuso al terzo posto la classifica generale grazie al 2° posto a Sanremo.

Per Villardi il 2026 è stata una stagione di estrema crescita, impreziosita dalla vittoria ad Alba. Altri 20 mila euro sono poi il bottino che si è assicurato Pellè, vincitore assoluto, un montepremi che sommato a quelli ottenuti da tutti gli altri protagonisti della stagione, non solo fra i primi classificati, ammonta a 150 mila euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione a tutti gli eventi in calendario.

Il podio sanremese è stato poi chiuso da Andrea La Cola, che affiancato da Mattia Verrando fra le strade di casa ha ottenuto il suo miglior piazzamento, con un distacco di 1’20 da Vallino ma di appena 2” da Villardi. La Cola ha tenuto duro nonostante una condizione fisica non al top, spinto dal tanto pubblico amico presente.

Dopo Pellè, quinta piazza in gestione per l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, che chiudono la stagione al quarto posto nella Suzuki Rally Cup. Soddisfazione poi per Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, che sesti all’arrivo sono però riusciti a vincere la loro prima prova speciale, la “Porto Sole” affacciata sul mare. Hanno poi chiuso la classifica del Rallye Sanremo per la Suzuki Rally Cup Edoardo e Andrea Sala, seguiti da Nicola Guerrato e Pietro Bergamelli, più sfortunati ma con un potenziale enorme in vista del futuro.

Roberto Pellè, Luca Franceschini, Suzuki

Foto di: Suzuki

CLASSIFICA FINALE SUZUKI RALLY CUP 2026 – PILOTI | 1. Roberto Pellè 130 punti; 2. Jean Claude Vallino 130; 3. Giovanni Villardi 119; 4. Stefano Vitali 79; 5. Nicola Guerrato 62; 6. Andrea La Cola 55; 7. Giorgio Corradi Basso 50; 8. Marco Scalzotto 40; 9. Edoardo Sala 31; 10. Lorenzo Olivieri 30.

CLASSIFICA FINALE SUZUKI RALLY CUP 2026 – NAVIGATORI | 1. Luca Franceschini 144 punti; 2. Sandro Sanesi 137; 3. Fabio Andrian 119; 4. Maurizio Vitali 85; 5. Pietro Bergamelli 68.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP | 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco; 2026 Roberto Pellè.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Suzuki Rally Cup: a Sanremo il gran finale di stagione

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Redazione Motorsport.com





GT World | Ferrari chiude la stagione 2026 con altri quattro titoli



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 g



GT World | Ferrari chiude la stagione 2026 con altri quattro titoli





Ducati Panigale V4 2027: il riferimento della categoria si evolve



ALTRE MOTO



ALTRE MOTO 3 g



Ducati Panigale V4 2027: il riferimento della categoria si evolve





Icons of Speed: le leggende dell'endurance in mostra ad Auto e Moto d'Epoca



Speciale



Speciale 4 g



Icons of Speed: le leggende dell'endurance in mostra ad Auto e Moto d'Epoca

Ultime notizie





Pellè-Franceschini vincono la Suzuki Rally Cup 2026



CIAR



CIAR CIAR 5 min



Pellè-Franceschini vincono la Suzuki Rally Cup 2026





F1 | La FIA rassicura che si correrà in Qatar e ad Abu Dhabi: "Oggi la situazione è tranquilla"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



31 min



F1 | La FIA rassicura che si correrà in Qatar e ad Abu Dhabi: "Oggi la situazione è tranquilla"





GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão



GT World Challenge Europe Endurance



GTWC GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 h



GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão





Il clic-clac della Ferrari 12Cilindri Manuale arriva a Bologna grazie a Motor1.com



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Il clic-clac della Ferrari 12Cilindri Manuale arriva a Bologna grazie a Motor1.com

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti