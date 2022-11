Ecco le validità dei rally italiani 2023 approvate da ACI Sport

Carica lettore audio

Nella giornata di martedì 8 novembre si è riunita la Giunta Sportiva ACI che ha preso in esame le proposte delle Commissioni ACI Sport di settore, in particolare per quanto riguarda la programmazione della stagione sportiva 2023.

È stata quindi approvata la proposta della Commissione Rally ACI Sport con la struttura e le validità per ciascuna delle principali serie del settore, ma l’inserimento a calendario di ogni evento è legato all’accettazione, da parte del relativo organizzatore, delle date che verranno assegnate dalla Federazione.

Andrea Crugnola, Pietro Ometto, F.P.F. Sport, Citroen Racing, Citroen C3 Rally2 Photo by: ACI Sport

CIAR 2023

Le principali novità sono state apportate alla massima serie. Il Campionato Italiano Assoluto Rally 2023 si articolerà infatti su otto gare, con al massimo sette partecipazioni e sei risultati utili a dare il punteggio finale. Saranno sei su asfalto già affrontate nella stagione attuale, alle quali si sommeranno due su fondo sterrato, con il rientro del San Marino Rally e la novità dell’ACI Rally Monza.

Simone Campedelli, Tania Canton, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

CIR ASFALTO 2023

Si amplia il calendario del Campionato Italiano Rally Asfalto ad otto round, con al massimo sei partecipazioni e cinque risultati utili. Alle conferme di Lana, Elba, Salento, Como, San Martino di Castrozza e Due Valli si aggiungono le novità del Piancavallo e del Città di Bassano. L’ultima gara che verrà inserita a calendario assegnerà un punteggio a coefficiente 1,5.

Paolo Andreucci, Rudy Briani, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Evo R5 Photo by: ACI Sport

CIR TERRA 2023

Ribadita la struttura a sei round per il Campionato Italiano Rally Terra, con cinque risultati utili. Confermate in questo caso Adriatico, Nuraghi e Vermentino e Val d'Orcia oltre a San Marino in concomitanza con il CIAR. A queste si aggiunge l’altra gara con doppia validità a Monza, più una sola da confermare tra il Rally delle Marche ed il Rally del Brunello, che restano ancora da disputare nella stagione corrente.

CRZ E FINALE

Crescono gli appuntamenti relativi alla stagione regolare della Coppa Rally di Zona, che lievita a 53 totali, sempre divisi nelle 9 Zone attuali. La Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2023 si disputerà nuovamente al Rally del Lazio, per la seconda stagione consecutiva.

LE VALIDITA' PER OGNI SERIE RALLY