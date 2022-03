CIAR | Basso: "La Hyundai si sposa bene col mio stile"

Carica lettore audio

I Campioni italiani Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno percorso i primi chilometri con la Hyundai i20 N Rally2 in previsione del debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

Dopo aver preso la settimana scorsa un breve contatto con la nuova vettura, l’equipaggio campione in carica, ha affrontato un’intensa giornata di test in Slovenia, in preparazione per il debutto stagionale al 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio del 3-5 marzo.

L’obiettivo di Basso e del team Friulmotor è stato quello di affinare la Hyundai i20 N Rally2 alle esigenze del pilota e alle caratteristiche del rally toscano, tortuoso e con un asfalto che presenta numerose variazioni di grip.

I tecnici della squadra che fa capo alla famiglia De Cecco erano presenti al test con gli ingegneri di Hyundai Motorsport Customer Racing che hanno realizzato la vettura e che ne stanno seguendo lo sviluppo.

Insieme a loro è stato altrettanto importante il lavoro svolto dai responsabili di Pirelli per coniugare al meglio le caratteristiche della vettura con quelle dei nuovi pneumatici che verranno impiegati nelle sette gare del campionato.

Giandomenico Basso, Friulmotor, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Massimo Bettiol

“È sempre un’emozione e una grande responsabilità ripartire per una nuova stagione, specialmente quando hai in squadra ancora un Campione italiano e stai lavorando per una sfida molto importante con una nuova vettura come la Hyundai i20 N Rally2”, racconta Marco De Cecco, responsabile del team Friulmotor.

“Ho dei bei ricordi passati con 'Giando', quando ha corso con noi e ci siamo tolti anche la soddisfazione di vincere una prova al Rallye di Monte Carlo. A distanza di anni non ha perso la grinta e la determinazione ed è diventato un grande professionista che ha conquistato molti titoli internazionali".

"Tutta la squadra è molto motivata per far bene, la vettura è cresciuta nell’inverno e dunque penso che abbiamo tutti gli ingredienti per svolgere un ruolo da protagonisti nel campionato”.

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Friulmotor, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Massimo Bettiol

Buone sensazioni anche per Basso al temine della sessione di test: “Riparto per un nuovo programma con le motivazioni che ho sempre avuto nella mia lunga carriera. Il CIAR presenta un livello molto alto anche nel 2022 e dunque richiede il massimo impegno e una preparazione perfetta".

"Sono convinto di lavorare con un’ottima squadra e ho trovato una vettura dal grande potenziale e che si sposa bene con il mio stile di guida. Siamo solo nella primissima fase e di fatto sto iniziando ora a scoprire la Hyundai i20 N Rally2, ma si è subito instaurato un buon feeling e le prime soluzioni provate con i tecnici mi hanno soddisfatto. Non vedo l’ora che il campionato prenda il via”.

Il prossimo passo per Basso-Granai e il team Friulmotor sarà sulle strade del nord della Toscana dove mercoledì 2 marzo è prevista un’altra giornata di test in condizione di gara sulle strade analoghe a quelle del Rally del Ciocco, che partirà nelle 48 ore successive. Qui verrà svelata la nuova livrea della Hyundai i20 N Rally2 con il numero uno sulle portiere.