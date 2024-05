CIAR | Targa Florio, PS1-3: Crugnola leader. Basso insegue

La beffa del Rally Regione Piemonte è ormai alle spalle e Andrea Crugnola ha tutta l'intenzione di rifarsi. Il campione italiano rally in carica ha aperto nel migliore dei modi il Targa Florio Rally. terzo appuntamento del CIAR, firmando il miglior tempo nelle prime tre prove speciali di oggi e chiudendo la prima tappa da leader dell'evento.

Crugnola, al volante della sua Citroen C3 Rally2, ha subito messo in chiaro le cose: chi vorrà provare a vincere l'evento siculo dovrà vedersela con lui. Le tre vittorie ottenute nelle prime tre speciali del rally sono una chiara dimostrazione d'intenti, ma dovrà anche essere capace di portare a termine una gara che è iniziata esattamente come quella svolta in Piemonte poche settimane fa, ma che finì nel peggiore dei modi dopo un dominio incontrastato.

Inoltre il varesino del team F.P.F. dovrà stare molto attento al solito, veloce Giandomenico Basso. Il vicentino, al volante della Toyota GR Yaris Rally2, è reduce dalla vittoria in Piemonte e, nonostante non abbia vinto alcuna stage 2024 in Sicilia, si trova comunque molto vicino al leader dell'evento. Tra i due ci sono appena 3"1.

Se la lotta per il primo posto è circoscritta ai primi 2, ossia Crugnola e Basso, quella per il terzo posto è invece più aperta e coinvolge almeno tre piloti. Stiamo parlando di Paolo Andreucci, Simone Campedelli e Giacomo Scattolon.

L'11 volte campione italiano rally è attualmente terzo al volante della seconda Citroen C3 Rally2 in classifica, ma staccato già di 10"3 da Crugnola. Dietro di lui, però, a pari merito ci sono sia Campedelli che Scattolon, con un ritardo di appena 6 decimi da lui.

Insomma, si prospetta un sabato elettrizzante e pieno di tensione, perché il numero di prove sarà più alto rispetto a quello di oggi e i protagonisti tutti di alto livello.

Dietro i primi 5 c'è grande lotta anche per il sesto posto, con Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS Rally2) che ha 1"7 di margine su Rudy Michelini e Marco Signor (entrambi su Skoda Fabia RS Rally2), anche loro a pari merito. Chiudono la classifica Andrea Nucita con la prima Hyundai i20 N Rally2 in classifica e Alessandro Re con la sua Volkswagen Polo GTi R5.