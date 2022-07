CIAR | Roma, PS8-10: De Tommaso torna in testa, guai per Crugnola isputato il primo loop di prove con il varesotto in testa seguito dagli sfidanti dell'Europeo Campedelli e Llarena, tutti su Skoda Fabia Rally2. Mattinata piena di colpi di scena, Crugnola perde sulla prova lunga lasciando la leadership a De Tommaso.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio Prosegue il Rally di Roma del CIAR per il suo ultimo giorno di corse intorno a Fiuggi. PS8 Fiuggi 1 (6,72 km) Crugnola e Ometto sono i piu veloci sulla prima della giornata con classifica molto corta tra i piloti dell’europeo rally con Pardo e Llarena entrambi su Skoda Fabia a soli due decimi di secondo Colpo di scena mattutino con il campione in carica Giandomenico Basso eLorenzo Granai che perdono controllo della vettura dopo il fine prova ed esce di strada. riesce a rientrare facendo qualche danno alle infrastrutture dei cronometristi. Si dovrà ripristinare tutto il controllo stop prima di poter riavere i tempi Scivola nello stesso punto Alberto Battistolli e Danilo Fappani sulla Skoda Fabia Rally2. Tra gli aggiornamenti dei piloti italiani rottura del motore tra le due prove per Andolfi -Fenoli (Skoda Fabia). Tra gli sfidanti del Tricolore Rally Junior si impone da subito Casella, già leader della prima tappa tra le Renaul Clio Rally5 davanti a De Antoni vicinissimo a solo mezzo secondo e Nicelli ancora in scia. PS9 Rocca di Cave - Subiaco 1 (32,30km) Sulla attesissima prova lunga, Crugnola si ferma in prova e riparte perdendo oltre cinquanta secondi. Passa al comando l'altro varesotto Damiano De Tommaso con la Skoda Fabia ora davanti a Campedelli-Canton (Skoda) di 18''9. Danni anche per la Skoda di Battistolli che su una sinistra lunga sbaglia e tocca con il posteriore. Bis di scratch per Mabellini-Lenzi su Renaul Clio Rally4 e per Casella-Siragusano su vettura del marchio francese Rally5. PS10 "Affile - Bellegra" E' Filip Mares ad aggiudicarsi la prova davanti a De Tommaso di 0"9 ed a Campedelli tutti su Skoda Fabia Rallly2. Il varesotto di ACI Team Italia mantiene quindi la testa della assoluta davanti a Campedelli e Llrena in un tris di Fabia Rally2. Quarto al momento è Yoann Bonato su Citroen C3 seguito dalle Skoda di Tempestini e Pardo. I problemi di accellereazione hanno retrocesso all'ottava posizione Andrea Crugnola, comunque terzo tra gli iscritti al CIAR. Da segnalare l'equipaggio Ciuffi-Gonella su Skoda Fabia al momento subito fuori dai primi dieci in un a gara che si sta dimostrando meglio rispetto alla prestazione durante la tappa di ieri. La TOP10 1. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia Rally 2 Evo) in 1:24'43.6;

2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 20.1;

3. Llrena-Fernandez (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 31.9;

4. Bonato-Boulloud (Citroen C3 Rally2) a 32.6;

5. Tempestini-Itu (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 55.1;

6. Pardo-Perez (Skoda Fabia Rally 2) a 1'13.6;

7. Grzyb-Binieda (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 1'22.8;

8. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) a 1'25.0;

9. Csomòs-Nagy (Skoda Fabia r5) a 1'40.0;

