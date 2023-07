CIAR | Rally di Roma Capitale: Crugnola domina il sabato

Una seconda giornata estremamente intensa al XI Rally di Roma Capitale ha mandato in orbita Andrea Crugnola e Pietro Ometto, dominatori incontrastati in questo quinto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, sesto per il FIA European Rally Championship.

Altre sei prove speciali e 102,6 km cronometrati non hanno cambiato l’inerzia rispetto all’antipasto vissuto nella serata d’apertura al Colosseo, anzi hanno rafforzato la posizione al vertice dei leader del tricolore, sulla Citroen C3 Rally2, vincitori di ogni prova disputata. Sette scratch in tutto hanno fatto lievitare il vantaggio di Crugnola a oltre 20’’ su tutti gli inseguitori, quando mancano altre 6 prove speciali al termine, divise in due giri da affrontare nella giornata conclusiva di domenica.



Eppure la sessione appena conclusa era la più consistente e temuta della gara, considerato il doppio passaggio sulla prova “Rocca di Cave-Subiaco”, la più lunga del rally e di tutto il tricolore con i suoi 32 km d’asfalto; in effetti ha fatto da spartiacque e ha indirizzato la classifica con alcuni colpi di scena interessanti.

Tra i migliori a resistere alle spalle di Crugnola-Ometto, hanno chiuso la giornata al secondo posto Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, già due volte vincitori della sfida capitolina in passato. Il trevigiano sulla Skoda Fabia Rally2 ha aumentato il ritmo alla distanza e nella parte finale della giornata, sulla PS6 ripetizione del tratto lungo, ha completato il sorpasso sui francesi Yoan Bonato e Benjamin Boulloud, su Citroen C3, terzi a 23.7“.

Nonostante la presenza dei tanti specialisti stranieri, gli italiani stanno confermando la loro supremazia sugli asfalti di casa, con tre equipaggi nostrani piazzati nelle prime cinque posizioni della classifica generale. Tra questi Simone Campedelli con Tania Canton si piazzano al quinto posto su Skoda Fabia in versione Evo Rally2, agguantando sul finale la parte alta della classifica e con un ritardo di solamente 1.3’’ dall’equipaggio boemo Mares-Bucha, altra Skoda, al quarto posto.

Sesto al rientro a Fiuggi il leader dell’Europeo Hayden Paddon, sulla Hyundai i20 condivisa assieme a John Kennard, che ha perso circa mezzo minuto nella PS6 dopo una toccata alla posteriore destra, scivolando così di un paio di posizioni. Ad un nulla, appena 5 decimi, l’altro italiano in lotta nel campionato continentale, il bresciano Andrea Mabellini navigato da Virginia Lenzi, su Skoda Fabia EVO. Il campione del CIAR Due Ruote Motrici uscente fa parte di quel gruppo in lotta per i pesanti punti della quarta posizione, che propone quattro piloti raccolti in 2’’.



Cercava conferme e le sta trovando lo sloveno Bostjan Avbelj, navigato dal compaesano Damijan Andrejka su altra Skoda, che nonostante qualche difficoltà con i freni nella prima frazione della giornata si è piazzato in 15^ posizione assoluta e 6^ tra gli equipaggi tricolori. Parziale che lo candida al vertice della classifica per il Campionato Italiano Rally Promozione, serie compresa nel CIAR.

A 8.3’’ il pavese Giacomo Scattolon, in coppia con l’esperto Sauro Farnocchia su Volkswagen Polo, che non ha trovato il ritmo ma nel finale ha piazzato il miglior tempo sulla PS7 nel Promozione per riavvicinarsi al vertice della speciale classifica.

Dopo aver toccato la posteriore sinistra nella PS3 Fabio Andolfi e Nicolò Gonella hanno perso quasi 2’ da Crugnola, mettendo da parte le ambizioni di successo in questo Rally di Roma. Chiudono le prime 10 posizione per il CIAR Sparco Luca Bottarelli e Massimiliano Bosi, seguiti da Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, rallentati da noie alla pop-off nella prova lunga della mattina, rispettivamente a 2’29’’ed a 3’04’’ dal leader.



Da applausi la prima parte del rally per il giovane talento di ACI Team Italia Roberto Daprà, in coppia con Luca Guglielmetti sulla Peugeot 208 Rally4 di Delta Rally. Il ragazzo trentino portacolori della Nazionale si sta mettendo in mostra nel round “casalingo” del FIA European Rally Championship, nel quale vuole confermarsi leader di classe RC4, ma soprattutto potrebbe conquistare un bottino fondamentale per il FIA Junior ERC.

Anche nel CIAR Due Ruote Motrici il leader del campionato sta facendo faville. Gianandrea Pisani infatti è in testa tra le tutto avanti del tricolore, e tornato sulla Peugeot 208 con Simone Brachi si sta dimostrando assoluto protagonista della categoria, con 18’’ di vantaggio sui primi rivali, il trentino Fabio Farina navigato da Gabriele Zanni su altra 208, quindi a 50.5’’ Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, anche loro sulla vettura francese.



Tra i giovani talenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior spunta invece Riccardo Pederzani in coppia con Edoardo Brovelli, che dopo aver preso il comando tra le Renault Clio Rally5 ora allunga sui compagni di ACI Team Italia. In seconda posizione si attesta il vicentino leader tra gli Under Davide Pesavento e Marco Frigo, a 12.5’’, mentre hanno chiuso in terza posizione dopo una serie di sorpassi e controsorpassi i siciliani Salvatore Scannella e Francesco Galipò, con appena 8 decimi di margine.



Domenica si scriveranno le sorti del Rally di Roma Capitale e, forse, del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sulle ultime 6 prove per 85 km cronometrati. Si ripartirà dalla breve “Fiuggi” (6,72 km – SS8 7:51 e SS13 17:05) che aprirà e chiuderà la sessione conclusiva come Power Stage per l’Europeo, quindi “Alatri” (6,96 km – SS9 8:51 e SS11 13:01) e l’altra prova tradizionale “Santopadre” (29,08 km – SS10 10:16 e SS12 14:26). Poi a Fiuggi è prevista la cerimonia di premiazione finale, in Corso Nuova Italia, a partire dalle ore 18:00.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY DI ROMA CAPITALE DOPO PS7

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 1:01'31.8; 2. Basso-Granai (Skoda Fabia RS) a 20.2; 3. Bonato-Boulloud (Citroen C3) a 23.7; 4. Mares-Bucha (Skoda Fabia EVO) a 54.4; 5. Campedelli-Canton (Skoda Fabia EVO) a 55.7; 6. Paddon-Kennard (Hyundai i20 N) a 56.1; 7. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia EVO) a 56.6; 8. Llarena-Fernandez (Skoda Fabia RS) a 1'07.2; 9. Grzyb-Wrobel (Skoda Fabia EVO) a 1'25.6; 10. Heikkila-Vaaleri (Skoda Fabia RS) a 1'30.4