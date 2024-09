CIAR | Rally 1000 Miglia, PS1-3: Crugnola subito al comando

Tre prove su tre, bottino pieno nella power stage e leadership consolidata. Andrea Crugnola e Pietro Ometto non hanno lasciato spazio a contrassalti nella prima giornata del Rally 1000 Miglia, andando a dormire con 2 punti in più sui rivali in campionato, un ulteriore passo avanti verso la conquista del CIAR Sparco. L’equipaggio su Citroen C3 ha vinto tutte e 3 le prove speciali in programma, compresa la power stage inaugurale e la difficile “Pertiche”, la PS più lunga della gara affrontata con le fanaliere accese ed un tifo infuocato.

Alla fine dopo 31km cronometrati il campione in carica ha guadagnato 5.9” di vantaggio sul suo diretto rivale, Simone Campedelli, che in coppia con Tania Canton si è avvicinato non poco al riferimento del leader proprio sulla PS notturna, in un'atmosfera surreale d'altri tempi. Il driver cesenate su Skoda Fabia RS ha girato ad 1” preciso, assicurandosi la seconda posizione e lasciando così diversi scenari aperti per la giornata di domani. Ha acciuffato invece il 3° posto nella prova di casa sua Stefano Albertini, vincitore del 1000 Miglia lo scorso anno con Danilo Fappani sempre su Skoda RS.

Ottima partenza poi per Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, che dopo aver intascato anche 1,5 punti nella power stage si sono piazzati al 4° posto, a 10.2” da Crugnola, con un passo gagliardo rispetto ai round precedenti. Posizione comunque molto lottata quella ai piedi del podio in quanto l’alfiere di Toyota, Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai, è in agguato ad appena 3 decimi. Più distanti poi gli altri inseguitori, con Nucita-Pollet su Hyundai I20 sesti a 21.7” e con un piccolo margine su due equipaggi in lotta per il settimo posto e la leadership del CIRP: Daprà-Guglielmetti (Skoda) e Scattolon-Magrini (Citroen). Chiudono le prime 10 posizioni Re-Vozzo e Avbelj-Andrejka, con quest’ultimi che si sono girati nella PS2.

Fra le fila del CIAR Junior succede di tutto ma alla fine, in testa, c’è sempre ancora Matteo Doretto con Marco Frigo. Il leader del campionato su una delle Renault Clio Rally 5 gommate Pirelli è balzato in testa solo grazie ad un super scratch nella PS notturna, sfruttando anche il tempo perso da Zanin. La bagarre per quella che potrebbe essere la gara che vale il titolo però è apertissima poiché Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, principali rivali di Doretto, lo seguono a soli 7 decimi, un nulla dopo oltre 30km. Terzi al momento Zanin-Pizzol a 16.5”, i quali però hanno perso 17.6” solo sull’ultima prova.

Nel CIAR Due Ruote Motrici Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti la stanno spuntando su Giorgio Cogni e Simone Brachi, ma il distacco di appena 4.5” non permette previsioni in vista di domani; ancora tutto incerto. Appare invece molto delineata la classifica della GR Yaris Rally Cup, dove Thomas Paperini ed Andrea Gabelloni con quasi 25" di margine stanno piazzando una forte ipoteca sulla vittoria del trofeo. La Suzuki Rally Cup invece impazza: Fichera-Colombaro si sono presi la leadership grazie ai tempi nelle prime due PS, ma i leader Pellè-Franceschini hanno fatto lo scratch nelle lunga e con Dallapiccola-Andrian, gli altri due protagonisti del monomarca, si buttanno all'inseguimento abbracciati in 5".

CLASSFICA ASSOLUTA DOPO PS3: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 20'26.5; 2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia) a 5.9; 3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 8.0; 4. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia) a 10.2; 5. Basso-Granai (Toyota Yaris GR) a 10.5; 6. Nucita-Pollet (Hyundai I20N) a 21.7; 7. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia) a 23.6; 8. Scattolon-Magrini (Citroen C3) a 24.6; 9. Re-Vozzo (Volkswagen Polo) a 29.2; 10. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia) a 32.4

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Crugnola-Ometto 86,5pt; 2. Campedelli-Canton 68pt; 3. Basso-Granai 57pt; 4. Signor-Michi 42pt; 5. Avbelj 34,5pt; 6. Scattolon-Zanni 29,5pt; 7. Mabellini-Lenzi 22,5pt; 8. Nucita-Pollet 19,5pt; 9. Andreucci 11,5pt; 10. Re 11pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Doretto 69 pt; 2. Dei Ceci 48,5pt; 3. Zanin 41,5pt; 4. Ricciu 31pt; 5. Boatti 30pt

CALENDARIO CIAR SPARCO 2024: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)