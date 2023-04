CIAR | Crugnola vince il Rally di Alba all'ultima prova

Carica lettore audio

Sembrava già tutto definito, tutto già scritto. Ma parte della bellezza dei rally sono anche gli imprevisti. Stéphane Lefebvre ha visto sfuggire di mano una vittoria che pareva consolidata e che, invece, è ora una chimera. Al contrario, Andrea Crugnola firma un tempo importante nella la PS8 - l'ultima dell'evento - portando a casa una vittoria insperata al Rally di Alba - Regione Piemonte.

Nel secondo appuntamento del CIAR, Lefebvre ha letteralmente dominato vincendo 6 prove su 6. Poi, nella PS7, il pilota transalpino ha accusato un problema al motore sulla sua Citroen C3 Rally2, rimanendo però in testa alla classifica generale.

Nella PS8, resa insidiosa dalla pioggia copiosa scesa nelle ore precedenti, Crugnola ha effettuato il sorpasso, approfittando dei problemi al motore del rivale per scavalcarlo e volare verso il successo. Per il varesino un successo complessivo senza scratch: e questo ben racconta i valori in campo in questo fine settimana.

Non solo Crugnola, perché anche Giandomenico Basso è riuscito a beffare Lefebvre proprio nell'ultima speciale. Il veneto è stato molto bravo a recuperare nel corso della giornata, prima superando Fabio Andolfi, poi facendo lo stesso approfittando dei problemi di Lefebvre.

Alla fine il francese ha ottenuto il terzo posto, staccato di 5"6 da Basso. Una magra consolazione per il pilota che ha dominato l'evento, ma con il guasto al motore ha rischiato addirittura un ritiro che sarebbe stato ancora più beffardo del terzo posto finale.

Fabio Andolfi si è destreggiato molto bene nonostante il guasto a un semiasse che lo ha rallentato a metà gara. Il ligure, al volante di una Skoda Fabia Evo ha occupato anche la terza posizione, ma quel guasto lo ha costretto a rallentare. A parziale consolazione sono arrivate due vittorie di speciale nelle ultime due prove che lo hanno portato molto vicino al terzo posto, ma Lefebvre ha resistito per 4"9.

La Top 5 è stata completata da Hayden Paddon, sempre tra i protagonisti del fine settimana ma quasi mai in grado di impensierire i migliori. Il neozelandese, al volante dell'unica Hyundai i20 N Rally2 dell'evento, si è tolto lo sfizio di cogliere qualche buon risultato nelle speciali, ma alla fine ha chiuso quinto, staccato di 36"3 da Crugnola.

Gara difficile per Damiano De Tommaso. Dopo un buon avvio è progressivamente scivolato verso le posizioni di rincalzo, chiudendo la gara senza acuti e fuori dalla Top 5, in sesta posizione davanti a Luca Bottarelli. Ivan Ferrarotti e Patrick Gagliasso chiudono la Top 10.

Grazie alla vittoria ottenuta oggi al Rally di Alba - Regione Piemonte, Andrea Crugnola si invola nella classifica generale CIAR toccando quota 43 punti. Dietro di lui ci sono Fabio Andolfi con 28 punti e Damiano De Tommaso a 25. Luca Bottarelli è quarti con 21 punti, 6 lunghezze in più di Giandomenico Basso.

