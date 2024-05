CIAR | Crugnola si riscatta e vince il Rally Targa Florio

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto volevano riscattare la dolorosa (per il morale) uscita al Rally della Regione Piemonte e lo hanno fatto in grande stile, vincendo la 108esima edizione del Rally Targa Florio sulla Citroen C3 Rally2 del team F.P.F. Sport.

Quella dell'equipaggio campione italiano in carica non è stata una semplice vittoria, ma una prova di forza dimostrando come, a oggi, il pacchetto equipaggio-vettura sia ancora il migliore sugli asfalti italiani. Non a caso, Crugnola è riuscito a portare a casa 7 speciali sulle 9 in programma, di fatto lasciando agli altri solo le briciole.

Giandomenico Basso, vincitore in Piemonte poche settimane fa e primo rivale di Crugnola, ha provato a resistere al varesino sia ieri che nel primo giro di oggi, ma non ha quasi mai avuto la meglio sul campione tricolore.

Basso ha vinto solo una prova speciale, una delle due lasciate da Crugnola (mentre l'altra è stata vinta da Simone Campedelli), finendo la gara staccato di 15"9 dal rivale, senza avere mai l'occasione di metterlo sotto pressione.

Anche Basso, però, non ha mai dovuto guardarsi le spalle con preoccupazione, perché Simone Campedelli ha chiuso terzo, ma staccato di 10 secondi da lui e di 25"2 da Crugnola. I distacchi sono stati ampi, tanto che il romagnolo si è trovato a chiudere la gara con 14 secondi di margine sul quarto classificato, Giacomo Scattolon con la seconda Citroen C3 Rally2 tra le prime 5 posizioni.

Bostjan Avbelj ha invece provato a lottare con Scattolon per la quarta piazza, ma alla fine si è dovuto accontentare di chiudere la Top 5 davanti a Marco Signor su Skoda Fabia Rs Rally2 e Alessandro Re con la sua Volkswagen Polo GTi R5.

Andrea Mabellini, al volante di un'altra Fabia RS Rally2, ha preceduto di appena 2"3 l'idolo di casa, ovvero Andrea Nucita con la prima Hyundai i20 N Rally2. La Top 10 è stata invece chiusa da un equipaggio prestigioso, ovvero quello formato dall'11 volte campione italiano Paolo Andreucci e Rudy Briani su Citroen C3 Rally2. Paolo, dopo un buon primo giro in cui si è trovato nelle prime posizioni, ha progressivamente perso terreno, sino a chiudere staccato di 1 minuto e mezzo dal vincitore.

