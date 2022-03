CIAR | Ciocco, PS4-5: Crugnola in fuga, che lotta per il podio! Ciuffi si impone nella PS4, il varesino vince la PS5 e allunga su De Tommaso, mentre Basso supera Michelini, Tosi e Albertini, racchiusi nello spazio di 2" nel duello per il terzo posto.