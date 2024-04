CIAR | Basso su Toyota vince il Rally Regione Piemonte

Il Piemonte, terra ricca di rally e storia del motorsport, ha fatto da perfetto sfondo alla prima vittoria della Toyota GR Yaris Rally2 nel Campionato Italiano Assoluto Rally con un equipaggio forte ed esperto, quello formato da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai.

Il vicentino, preciso e veloce come spesso gli è accaduto nella lunga e prolifica carriera, è risultato perfetto nelle 10 prove speciali che hanno composto il secondo evento del CIAR 2024. Ha messo tanta pressione sulle spalle al campione italiano in carica, Andrea Crugnola, e ha raccolto il testimone quando il rivale ha commesso l'unico ma importante errore del fine settimana.

La gara ha avuto la grande svolta nella PS7, la Loazzolo - Santo Stefano 1 di 14,10 chilometri, quando Crugnola - che era in test a con un discreto vantaggio nei confronti dello stesso Basso - ha commesso un errore finendo fuori dalla sede stradale. La Citroen C3 Rally2 numero 1 gestita dal team F.P.F. Sport non ha riportato danni, ma il lombardo ha comunque perso quasi 3 minuti nel tentativo di rientrare in prova rapidamente.

A quel punto Basso non ha dovuto fare altro che gestire il suo vantaggio nei confronti di un solido ed esperto Stéphane Lefebvre. Il francese, al volante della Citroen C3 Rally2 rimasta nei piani alti dopo l'uscita di strada di Crugnola, ha provato a ricucire il divario che lo separava da Basso, ma inutilmente.

Alla fine Basso ha vinto con un margine di 3"1 sul transalpino, mentre il podio è stato concluso a sorpresa da Simone Campedelli e Tania Canton su Skoda Fabia RS Rally2. A sorpresa perché sino all'ultima prova Bostjan Avbelj occupava la terza posizione, ma un errore nell'ultima speciale dell'evento lo ha portato a sbattere e, di conseguenza, al più amaro dei ritiri.

Campedelli è stato comunque bravo a mettere pressione all'avversario, arrivando alla fine della gara a ottenere il risultato sperato. Per altro il romagnolo è anche andato vicino al secondo posto, concludendo ad appena 1 secondo di ritardo nei confronti di Lefebvre.

Appena fuori dal podio Marco Signor navigato da Daniele Michi, mentre la Top 5 è stata completata da Giacomo Scattolon davanti all'11 volte campione italiano Paolo Andreucci. Il toscano si è anche reso protagonista di un bel gesto, fermandosi al termine della PS6 Vesime 1 di 14,82 chilometri per cercare di aiutare Luca Bottarelli a estinguere le fiamme dalla sua vettura incidentata. Purtroppo nemmeno l'aiuto di Paolo è servito, perché la vettura di Bottarelli è andata distrutta dalle fiamme.

Rally amaro anche per Andrea Nucita. Il siciliano, al volante di una Hyundai i20 N Rally2, era nel pieno della lotta per la vittoria con Crugnola e Basso quando nella PS4, la Diano d'Alba 1 di 11,95 chilometri, ha commesso un errore poco dopo un salto, finendo lungo in una curva destrorsa abbastanza stretta.

La Hyundai di Nucita, atterrata dal salto, non ha avuto margine per girare ed è salita su una piccola collinetta, venendo successivamente catapultata in strada, capottando. La vettura, dopo un paio di evoluzioni, è finita per carambolare dall'altra parte della sede stradale, in un lieve declivio che l'ha fatta fermare. Fortunatamente sia Andrea che il navigatore Rudy Pollet sono usciti dall'abitacolo incolumi.

Con questo risultato, Giandomenico Basso diventa il nuovo leader del CIAR 2024 grazie alla vittoria al Rally Regione Piemonte e al secondo posto ottenuto poche settimane fa al Rally il Ciocco e Valle del Serchio.

Da segnalare anche la presenza di Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen sulla Hyundai i20 N Rally1 ufficiale. L'equipaggio norvegese e il team di Alzenau non sono comparsi in classifica - considerati trasparenti ai fini del CIAR - ma hanno comunque svolto tutte le prove per preparare l'imminente Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2024 che si terrà la prossima settimana.

CIAR 2024 - Rally Regione Piemonte - Classifica finale