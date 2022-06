CIAR | Alba, PS4-5: show di Crugnola e Gryazin

Carica lettore audio

Che gara al Rally di Alba! Disputate anche la quarta e quinta prova del rally piemontese, quarto atto del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco, dove gli equipaggi stanno regalando un bello spettacolo. In particolare Crugnola-Ometto e Gryazin-Aleksandrov.

PS4 "Borine - Eliotec" di 14,93 km

Crugnola qui è più veloce di Gryazin e di Albertini. Il varesino fa meglio di soli sei decimi di secondo su Gryazin (Skoda Fabia) passando al comando della classifica riservata ai piloti del CIAR. Terzo crono a pari merito per Stefano Albertini, Skoda e Hayden Paddon, su Hyundai.

Nella corsa per il CIAR 2 Ruote Motrici miglior crono qui per Gianandrea Pisani (Peugeot 208 GTI) con nove decimi di secondo meglio di Mabellini (Renault Clio RS)

PS5 "Bossolasco -Biochemic" 14,82 km

Scratch di Gryazin, il secondo di giornata sulla Skoda Fabia R5, battendo di un soffio la Citroen di Crugnola. Terzo crono in prova per Andolfi-Fenoli, su un'altra Skoda Fabia a +4''6. Stesso tempo per un soddisfatto Scattolon (Skoda Fabia) che condivide con Paddon (Hyundai i20).

Classifica generale: 1. Gryazin; 2. Crugnola +7.8; 3. Andolfi +11.6; 4. Paddon +12.0; 5. Lefebvre +24.0; 6. Andreucci +25.8; 7. Basso +29.1; 8. De Tommaso +30.4; 9. Scattolon +42.7; 10. Llarena +44.4

Questi i commenti dei piloti a caldo dal fine prova in diretta su ACI Sport TV:

Crugnola (Citroen): “Sicuramente meglio di stamattina. Stiamo di alzare il ritmo, sono soddisfatto. Mi sono trovato bene con gomme e macchina. Molto Bene”.

De Tommaso (Skoda): “Questa prova è andata male. Partita cosi cerchiamo di mantenere la concentrazione. Non mi sento molto a posto, forse non ho un set up perfetto e sto cercando di adattarmi”.

Andolfi (Skoda): “Siamo stati un po' più cauti e abbiamo faticato rispetto al primo giro”.

Albertini (Skoda): “Qua ho faticato nel tratto finale, difficile da capire dove bisogna stare accorti".

Basso (Hyundai): “Non ho ancora la quadra, ho fatto più fatica qui nella seconda parte. Asfalto scivoloso ho avuto meno feeling delle prove precedenti”.

Scattolon (Skoda Fabia Evo): “Adesso secondo me ci siamo abbastanza. Rimango concentrato, l’assistenza a cinque decimi da Andolfi”.

Michelini (VW Golf): “Non si sente la guida, non sto spingendo come vorrei. Passaggio in linea con il precedente".

Ciuffi (Skoda Fabia Evo): “Ci siamo divertiti, questo è l’importante”.

Miele (Skoda Fabia Evo): “Il passo di quelli davanti è davvero notevole. Stiamo imparando, stiamo facendo chilometri”.

Lucchesi Jr (Skoda Fabia Evo): “Siamo molto contenti, sto migliorando alla guida. Obiettivo raggiunto”.

Andreucci (Skoda Fabia Evo): “Non sono soddisfatto, regolazioni che non sono andate bene. Cambiamenti che non sono andati bene”.

Gryazin (Skoda Fabia): “Spettacolo! Questo (salto) non lo faccio più. Controlliamo la macchina in assistenza”.

Llarena (Citroen C3): “Non riesco a prendere il passo con questa vettura”.