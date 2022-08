CIAR | 1000 Miglia, PS2-5: Crugnola domina sotto la pioggia

Suzuki Rally Cup | Obiettivo titolo per Giordano al 1000 Miglia

In programma questo fine settimana venerdì 26 e sabato 27 agosto il sesto round del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco valido anche per il trofeo firmato Suzuki. La Swift Sport Hybrid da battere sarà quella del cuneese Matteo Giordano. Fari puntati sugli equipaggi Fichera-Celli e i giovani Iani-Puliani. Sfide in Racing Start tra le Suzuki BoosterJet di Christian Mantoet e Danilo Costantino.