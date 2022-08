CIAR | 1000 Miglia, PS1: Crugnola si impone nella Power Stage

Carica lettore audio

Lo spettacolo del 45° Rally 1000 Miglia ha preso il via con la prima prova speciale “Valle Sabbia Dall’Era Valerio”, breve power stage che con i suoi 2,54 chilometri di asfalto ha assegnato i primi punti per questo penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L’unico tratto cronometrato previsto per la prima giornata di gara ha proposto davanti a tutti i capofila del tricolore Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 Rally 2 in 1’46.4.

Subito 3 punti guadagnati per il varesino, che allunga così sugli avversari diretti per la corsa al titolo, nell’ordine Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, gli unici ancora in grado di competere per la vittoria del campionato. Il secondo tempo nella prova è stato infatti siglato con 8 decimi di distacco da Stefano Albertini e Danilo Fappani su Skoda Fabia Rally 2, equipaggio di casa e ultimi vincitori del 1000 Miglia. L’ultimo punto in palio è andato proprio a De Tommaso, stavolta navigato da Massimo Bizzocchi su altra Skoda, che ha fatto segnare il terzo tempo a 0.9’’ dal migliore.

Tutti più staccati, ad oltre 1’’ dal leader Crugnola, gli altri protagonisti del CIAR Sparco a partire dagli ormai campioni uscenti Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Hyundai i20 da 1.8’’, seguiti dal bresciano Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Volkswagen Polo a 2.4’’, con un margine minimo di tre centesimi di secondo davanti a Rudy Michelini e Michele Perna su altra Rally 2 tedesca. Seguono raccolti in mezzo secondo gli altri equipaggi entrati nelle migliori dieci posizioni della classifica generale, Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, Andrea Nucita e Rudy Pollet, Alessandro Perico e Mauro Turati, tutti su Skoda Fabia.

Naturalmente si presenta equilibrata anche la classifica della categoria cadetta Due Ruote Motrici che al comando propone Fabio Farina e Daniel Pozzi su Peugeot 208 Rally4, con un vantaggio di 3 decimi sulla Ford Fiesta di Daniele Campanaro e Irene Porcu. Terzo Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti su altra Peugeot a 1.2’’ dalla vetta.

Primo affondo nel Rally 1000 Miglia per Edoardo De Antoni e Martina Musiari nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Tra gli equipaggi di ACI Team Italia impegnati sulle Renault Clio Rally 5, gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli, il padovano è apparso subito in gran forma e si è andato a prendere i 3 punti che gli permettono di guadagnare la terza posizione nella classifica generale della serie giovanile. A seguire Davide Nicelli e Tiziano Pieri a 0.9’’, davanti ai leader Alessandro Casella e Rosario Siragusano a 1’’.

Nella GR Yaris Rally Cup sono ancora Thomas Paperini e Simone Fruini a fare la voce grossa, mattatori nei round precedenti, partiti più forte di tutti anche in questa quarta gara tra le Toyota Yaris GR di classe R1T 4x4 Nazionale. Nel trio di testa del trofeo giapponese al secondo posto si piazzano Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali a 2 decimi, meglio di Tommaso Paleari e Rolando Bozzo a 8 decimi.

Ottimo abbrivio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, protagonisti assoluti di questa Suzuki Rally Cup e già in testa anche in questo penultimo appuntamento del monomarca firmato Suzuki Italia. Il cuneese ha dimostrato la sua voglia di chiudere i conti per la coppa e ha messo la sua Swift Hybrid in testa, con un margine di 1.9’’ sulla gemella del giovane Igor Iani con Nicola Puliani e 2.2’’ su quella dell’esperto Giorgio Fichera con Samuele Pellegrino.

Per oggi, sabato 27 agosto, si attende una giornata vibrante, probabilmente condizionata dal maltempo pronto a rendere ancora più insidiose le 8 prove speciali ancora da disputare. La tabella distanze e tempi prevede infatti un doppio giro su quattro diversi tratti cronometrati, dalla breve “Provaglio Val Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07), alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la “Moerna” (11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15), infine la decisiva e più lunga “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9 17:15).

I vincitori del Rally 1000 Miglia verranno quindi celebrati in serata sul podio finale in Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle 19.01, seguito dall’arrivo nell’esclusivo parco chiuso allestito nel Museo Mille Miglia, dove terminerà il rally. Il confronto per la Coppa Rally di 2^ Zona inizierà, con 57 vetture in partenza, dal sabato mattina e si articolerà unicamente lungo i primi tre tratti “Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” da affrontare su entrambi i giri in coda alla gara maggiore.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1'46.489; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) +0.888; 3. De Tommaso-Bizzocchi (Skoda Fabia) +0.988; 4. Basso-Granai (Hyundai i20) +1.809; 5. Pedersoli-Tomasi (Volkswagen Polo) +2.420; 6. Michelini-Perna (Volkswagen Polo) +2.451; 7. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) +2.531; 8. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) +2.643; 9. Nucita-Pollet (Skoda Fabia) +2.669; 10. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo) +3.092;

CLASSIFICA CIAR SPARCO DOPO POWER STAGE RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola 104,5pt; 2. De Tommaso 93pt; 3. Andolfi 61pt; 3. Albertini 40pt; 4. Basso 38pt; 6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt