Cross Country: ecco il calendario italiano 2020

Tempo di ripartire per il Campionato Italiano Cross Country 2020. A seguito dello stop forzato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 infatti, la Federazione si è attivata per organizzare la ripartenza dell’automobilismo nazionale ridisegnando le principali serie tricolori in ciascun settore.

ACI Sport quindi, attraverso il lavoro della Commissione Off Road, ha formulato un nuovo calendario per la massima serie nazionale di specialità.

Ecco quindi le date ufficiali del #CICC2020, che si svilupperà su quattro appuntamenti validi, tutti in concomitanza dei round appartenenti al Campionato Italiano Rally Terra 2020.

Si partirà all’inizio di agosto con la grande novità del Cross Country Valtiberina e Crete Senesi. La seconda sfida è attesa, a distanza di circa 20 giorni, nella Repubblica biancoazzurra con il confermato Cross Country San Marino.

Altra novità in calendario riguarda il Cross Country dell’Adriatico fissato per la fine di settembre. Quindi l’episodio conclusivo a novembre nell’altro appuntamento confermato, vale a dire il Cross Country Tuscan Rewind che avrà coefficiente 1,5.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY 2020

9 agosto - CROSS COUNTRY VALTIBERINA E CRETE SENESI

30 agosto - CROSS COUNTRY SAN MARINO

27 settembre - CROSS COUNTRY DELL'ADRIATICO

22 novembre - CROSS COUNTRY TUSCAN REWIND