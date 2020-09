Appuntamento Clou per Suzuki al Baja Adriatico-Marche

Questo fine settimana si prospetta davvero decisivo con il Baja Adriatico-Marche, terzo round stagionale per i protagonisti del Campionato Italiano Cross Country e tra loro i protagonisti del Suzuki Challenge, alla sua 21a edizione.

Nella corsa al titolo tricolore Cross Country, il riferimento per tutti sarà nuovamente la Suzuki Gran Vitara ufficiale di Lorenzo Codecà. Vincitore al Valtiberina e al San Marino, il pilota brianzolo potrebbe mettere una serie ipoteca per questa stagione 2020.

Il pilota brianzolo, insieme a Mauro Toffoli, vorrà aggiudicarsi il massimo dei punti alla gara di Cingoli e così potrebbe essere matematicamente proclamato Campione Italiano. La posizione di vertice di Codecà consolida il primato Suzuki anche nella classifica Costruttori del l’Italiano Cross.

Sei gli equipaggi presenti per il Suzuki Challenge, composto dalle NEW Grand Vitara in versione in versione DDiS 1.9 di Gruppo T2 tutte dotate di pneumatici BFGoodrich impegnate sulle strade bianche di Cingoli. Nel mirino del trofeo ci sarà ancora Alfio Bordonaro, leader del monomarca Suzuki, insieme a Marcello Bono. Dopo le prime due gare, il pilota catanese comanda la classifica con 56 punti ma dovrà stare attento agli attacchi delle altre vetture di casa Hamamatsu.

La prima a dargli filo da torcere potrebbe essere quella del toscano Andrea Luchini, insieme a Piero Bosco, attualmente a 11 punti dal leader. Pronto anche il terzo in classifica con 24 punti, dopo la buona prestazione di San Marino, è Alessandro Trivini Bellini con Marco alla destra. A soli tre punti dal mantovano compare il catanese Emanuele Mirko affiancato da Sandra Castellani che vorrà sicuramente dire la sua.

Non sono poi esclusi inserimenti da parte del veneto Mauro Cantarello navigato da Francesco Facile (12 punti), e del messinese Chinti Marino Gambazza insieme a Paolo Manfredin (10 punti), entrambi in cerca di punti utili dopo la trasferta non facile di San Marino.

Il commento di Massimo Nicoletti, Team Manager di Emmetre Racing Suzuki: “L’Adriatico sarà un appuntamento cruciale per le sorti dei nostri piloti. Gli occhi saranno puntati sulla corsa di Lorenzo Codecà ma sarà interessante seguire le corse di tutti gli equipaggi del Suzuki Challenge: Bordonaro è al top con un notevole vantaggio, ma non è escluso che gli altri restino a guardare come Andrea Luchini che vanta una grande esperienza ed Emanuele Mirko dimostratosi piuttosto competitivo nonostante il lungo periodo di stop.”

Programma

L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli si terrà su due giorni: sabato 26 settembre in programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide vere e proprie saranno concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre.

Sei prove speciali complessive per 65 km di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 206,23 km. Start alle 7.31, l’arrivo alle 17,30, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli. Tutte e quattro le gare tricolori avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

CALENDARIO DEL SUZUKI CHALLENGE 2020:

8-9 agosto: 1° Cross Country Valtiberina e Crete Senesi;

29-30 agosto: 48° Cross Country San Marino;

26-27 settembre: Cross Country dell’Adriatico;

21-22 novembre: Cross Country Tuscan Rewind

CLASSIFICA SUZUKI CHALLENGE DOPO ROUND 2:

Bordonaro Alfio 56; Luchini Andrea 45; Trivini Bellini Alessandro 24; Emanuele Mirko 21; Cantarello Mauro 12; Marino Gambazza Chinti 10; Ciancio Carmelo 4.

ALBO D'ORO SUZUKI CHALLENGE:

2019 Bordonaro-Bono; 2018 Petrucci- Manfredini; 2017 Bordonaro-Bono; 2016 Bordonaro-Bono; 2015 Lolli-Forti; 2014 Spinetti-Giusti; 2013 Dalmazzini-Fiorini; 2012 Lolli-Forti; 2011 Petrucci-Manfredini; 2010 Lolli-Forti; 2009 Lolli-Forti; 2008 Lolli-Forti; 2007 Fichera-Coco; 2006 Fichera-Coco