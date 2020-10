Il BTCC lancia un canale dedicato su Motorsport.tv

Londra, 21 ottobre 2020: Il British Touring Car Championship (BTCC) ha lanciato un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma OTT di Motorsport Network.

Il BTCC utilizzerà la produzione globale di Motorsport Network e la distribuzione di servizi di Motorsport Studios, sfruttando l’ampio archivio video del BTCC e le immagini per creare nuovi contenuto per gli appassionati. Una delle prime cose prodotte sarà una serie dove i piloti attuali guarderanno indietro ai loro momenti più epici del passato e riveleranno quali sono gli eroi che li hanno ispirati.

Quest’anno, il canale ospiterà gli highlisghts ed i video ‘Storia del Giorno’ estratti da ognuno degli ultimo due weekend di gara, con una crescita di contenuti in vista del 2021. Il BTCC è la seconda categoria ad avere il proprio canale OTT, facendo crescere il valore di Motorsport.tv agli occhi di ogni appassionato di motori e si estenderà a nuove aree geografiche sfruttando l’audience mensile dei 56 milioni di utenti di Motorsport Network.

Motorsport Network collabora già con il BTCC tramite la sezione Motorsport Games, lavorando al lancio del videogioco ufficiale BTCC e nella serie Esports per il 2022. Il gioco verrà sviluppato per la nuova generazione di console e PC, con l’opzione di sviluppare una versione mobile usando la tecnologia leader di mercato.

I recenti annunci di numerosi nuovi canali dedicati su Motorsport.tv da marchi come NASCAR, Audi Sport, Mercedes e molti dei più importanti influencer del settore automobilistico, mostrano l'ulteriore vantaggio per i marchi che utilizzano il vasto pubblico digitale di Motorsport Network e per gli appassionati di vedere Motorsport Network come un punto di riferimento per tutti i contenuti automobilistici e motoristici.

Alan Gow, amministratore delegato del BTCC ha dichiarato: “Abbiamo già formato una forte collaborazione con Motorsport Network lavorando sulle nostre serie ufficiali di videogiochi ed Esports e siamo entusiasti di poter ora offrire contenuti emozionanti ed esclusivi ai nostri fan. Avere accesso a Motorsport Studios è un enorme vantaggio per il BTCC, ci permette di raccontare la nostra storia in un modo nuovo per i nostri fan e di rivivere la storia della serie con il vasto archivio storico dei filmati delle gare".

James Allen, Presidente di Motorsport Network, ha affermato: “Siamo lieti di lavorare con il BTCC per espandere la portata digitale della serie di gare e dei suoi contenuti del dietro le quinte a un pubblico nuovo di zecca. E con il nostro ampio archivio di contenuti storici del BTCC nel corso di tre decenni in Duke Video, le possibilità di fornire contenuti interessanti ed esclusivi per i fan del BTCC su questo canale sono infinite. Il canale sarà una destinazione per i fan del BTCC e un ottimo posto per gli altri per scoprire le serie di gare”.