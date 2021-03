GTWC: rinviata Brands Hatch, la Sprint Cup comincia a Magny Cours

Prima tegola per il GT World Challenge Europe, che si vede costretto a rimandare il primo round della Sprint Cup 2021.

La gara si sarebbe dovuta svolgere a Brands Hatch il weekend dell'1-2 maggio, ma le decisioni assunte dal governo britannico riguardo alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 non hanno dato scampo.

Il promoter SRO Motorsport ha quindi preso atto della cosa e scelto obbligatoriamente di trovare un'altra data in calendario per la gara inglese, mentre la tappa d'apertura diventa quindi quella di Magny Cours il 7-9 maggio.

Nel frattempo i team si stanno organizzando per definire le proprie formazioni e dopo l'annuncio di oggi riguardante quella della Emil Frey Racing, in casa Lamborghini ci sono i nomi anche per la Huracan GT3 Evo della Barwell Motorsport.

La squadra inglese sarà impegnata in Classe Pro-Am con il duo Miguel Ramos-Henrique Chaves per quanto riguarda gli eventi della Sprint Cup, mentre per l'Endurance si aggiungeranno in alternanza Adrian Amstutz e Leo Machitski.

Il primo sarà in azione a Monza, Nürburgring, Barcellona e Paul Ricard, il secondo alla 24h di Spa, per la quale verrà poi scelto un quarto pilota strada facendo.

In casa AKKA ASP c'è invece un'altra Mercedes-AMG che è stata iscritta alla Silver Cup con il #87.

Konstantin Tereschenko farà il suo debutto nel GT dopo gli anni sulle monoposto e potrà contare su un compagno esperto come Jim Pla. Thomas Drouet è invece il concorrente designato per le corse Endurance.