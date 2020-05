GT World: la stagione 2020 inizia da Imola a luglio, poi Misano

Sarà il tracciato di Imola ad aprire la stagione 2020 del GT World Challenge Europe, posticipata come sappiamo a causa della pandemia di Coronavirus.

L'Enzo e Dino Ferrari era stato inserito nel calendario in sostituzione di Monza e avrebbe dovuto ospitare la serie di SRO Motorsports Group il 1° novembre, ma il promoter del campionato GT europeo ha stilato un nuovo elenco di date, rivedendo completamente tutto il programma stagionale.

Non è stato possibile confermare la data all'Hungaroring, ma c'è come sostituta Magny-Cours, che si aggiunge all'evento francese di Le Castellet.

Il circuito del Santerno ospiterà quindi il weekend del 18-19 luglio la tappa iniziale della Endurance Cup, con la 3h che risulterà essere il primo dei quattro appuntamenti più lunghi, alternati con altri quattro di Sprint Cup.

Dopo Imola viene confermata la Sprint Cup a Misano, con spostamento al 7-9 luglio rispetto a quanto precedentemente previsto, seguita dalla 6h del Nürburgring di Endurance Cup e dal doppio round Sprint a Magny-Cours e Zandvoort nello stesso mese.

Prima di recarsi a Barcellona (ultimo evento di Sprint Cup) verrà svolta la sessione di test per la 24h di Spa, che come sapevamo è stata fissata il 22-25 ottobre.

La chiusura stagionale spetta al Circuit Paul Ricard con la 6h di Endurance Cup a metà novembre. Tutte le date ovviamente sono soggette a possibili cambiamenti in base alle restrizioni e normative imposte dai governi locali.

"Siamo felici di avere un programma completo da presentare mantenendo le stesse gare nell'arco della stagione fra Sprint ed Endurance Cup - ha dichiarato Stephane Ratel, AD e fondatore di SRO Motorsports Group - In questo modo rispettiamo l'impegno dei team abbassando i costi cercando di ottimizzare gli spostamenti in Europa".

"Il periodo di viaggi resta comunque impegnativo e abbiamo provato a creare un calendario che fosse compatibiel con FFSA French GT Championship, British GT Championship, GT4 European Series ed ADAC GT Masters. Molti dei nostri team sono infatti impegnati anche in queste serie e ringrazio specialmente ADAC GT Masters per il loro contributo. Non vediamo l'ora di cominciare la stagione 2020, intanto continuiamo a divertirci con SRO E-Sport GT Series”.

GT World Challenge - Calendario 2020

18-19 luglio - Imola (3h Endurance Cup)

7-9 agosto - Misano (3 gare, Sprint Cup)

5-6 settembre - Nürburgring (6h Endurance Cup)

11-13 settembre - Magny-Cours (2 gare, Sprint Cup)

25-27 settembre - Zandvoort (2 gare, Sprint Cup)

TEST DAYS - Spa-Francorchamps, 29-30 settembre

9-11 ottobre - Barcellona (3 gare, Sprint Cup)

22-25 ottobre - Spa (24h Endurance Cup)

13-15 novembre - Paul Ricard (6h Endurance Cup)