Fotogallery BMW M2 Cup | le due manche di gara del Mugello

Gianni Morbidelli smentisce problemi di salute: "Storia assurda!"

Il pesarese è finito in un caos mediatico che lo dava seriamente malato e vittima di un'odissea ospedaliera, ma si è trattato di un caso di omonimia: "Sto benissimo, certa stampa non ha attenzione e mi ha messo in imbarazzo per niente", spiega a Motorsport.com l'ex-pilota di F1 e Turismo, che è in gran forma.