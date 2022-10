Fotogallery BMW | L'ultimo show della stagione 2022 al Mugello La stagione 2022 della BMW M2 CS Racing Cup Italy è andata in archivio con i successi di Zanasi e Pellegrini, ma Gigi Ferrara si è laureato Campione: riviviamo lo spettacolo andato in scena in Toscana attraverso le più belle immagini.

Di: Redazione Motorsport.com Azione in pista 1 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 2 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 3 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 4 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 5 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 6 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 7 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 8 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 9 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 10 / 37 Foto di: BMW Partenza 11 / 37 Foto di: BMW Partenza 12 / 37 Foto di: BMW Partenza 13 / 37 Foto di: BMW Partenza 14 / 37 Foto di: BMW Partenza 15 / 37 Foto di: BMW Partenza 16 / 37 Foto di: BMW Partenza 17 / 37 Foto di: BMW Partenza 18 / 37 Foto di: BMW Partenza 19 / 37 Foto di: BMW Podio di Gara 1 20 / 37 Foto di: BMW Podio di Gara 1 21 / 37 Foto di: BMW Podio di Gara 2 22 / 37 Foto di: BMW Podio di Gara 2 23 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 24 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 25 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 26 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 27 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 28 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 29 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 30 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 31 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 32 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 33 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 34 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 35 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 36 / 37 Foto di: BMW Azione in pista 37 / 37 Foto di: BMW