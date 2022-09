BMW M2 Cup | Vallelunga: festa Zanasi-Sandrucci, Ferrara leader

Carica lettore audio

In Gara 1 è Marco Zanasi a mettere il proprio sigillo sul circuito di Vallelunga in una gara all’imbrunire e con temperature rigide rispetto al resto della stagione.

Il pilota di Pinetti Motorsport By Autoclub, scattato dalla pole position, si carica anche grazie ad una sorpresa inaspettata, ovvero la visita di Charles Leclerc che arriva sulla griglia di partenza per sostenere l’amico.

Il modenese vuole la vittoria a tutti i costi e prende il largo su Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma) che, a sua volta, si mette al sicuro dagli attacchi di Gigi Ferrara (V-Action by Nanni Nember) che sale sul podio assieme ai suoi diretti avversari.

Il pugliese lotta strenuamente per buona parte di gara con Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino) e Jody Vullo (Diamond Racing by Tullo Pezzo), tra i più scatenati in pista. Lotta anche per la sesta posizione con Stefano Stefanelli (Esseracing by Autoer Brandini) che ha la meglio su Manuel Lasagni (Guidare Pilotare by Turbosport), vincitore nel trofeo Hankook. In Top10 Emiliano Perucca Orfei sulla vettura guest di BMW Italia.

Azione in pista Photo by: BMW

In Gara 2 non cambiano i protagonisti del podio, ma è Gustavo Sandrucci, dopo una lotta serrata, a trionfare sulla pista di casa. Il campione in carica entra in battaglia, sin dalle prime fasi di gara, con Jody Vullo per poi doversi difendere dal ritorno di Marco Zanasi.

Il modenese arriva a ridosso di Sandrucci, ma sotto la bandiera a scacchi è la numero 1 a passare con 2 decimi di vantaggio. Terzo è ancora una volta Ferrara davanti a Vullo e al vincitore del trofeo Hankook Manuel Lasagni che conquista, così, una doppietta.

Sesta piazza per Danny Molinaro (V-Action) che precede in top 10 Marco Pellegrini, Stefano Stefanelli, Alberto Sabbatini, sulla vettura guest di BMW Italia e Mariano Bellin (Pro Motorsport by My Car Milano).

Il gran finale di stagione, sul circuito del Mugello, è in programma per il 22 e 23 ottobre.