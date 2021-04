BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021: tutto pronto per il via

BMW e corse turismo. Un binomio sinonimo di un amore che ha radici profonde, e che ha regalato agli appassionati di gare a ruote coperte gioielli e perle di riferimento. C'è quindi grande attenzione sul campionato che vedrà la "piccola" di casa, la M2 CS, protagonista di un monomarca tricolore che la vedrà gareggiare sui tracciati più prestigiosi del panorama italico.

La scheda tecnica della vettura è di assoluto rispetto: il 6 cilindri 3.0 litri TwinTurbo in linea eroga 450 CV e una coppia di 550 Nm, abbinato ad una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. L'abitacolo è stato svuotato per accogliere il rollbar e tutto il necessario previsto dai regolamenti sportivi, mentre esternamente l'auto si presenta con uno spirito racing ben marcato grazie allo splitter frontale ed all'ala posteriore regolabile.

"Il monomarca metterà in risalto le doti del pilota", commenta Roberto Ravaglia, vincitore in carriera di un DTM ed un Campionato Italiano Superturismo come portacolori della casa bavarese. "La BMW Motorsport ha fatto un gran lavoro sulla vettura: ha trasformato la M2 CS adattandola alla pista. Di serie sono rimasti solo il motore ed il cambio, per il resto sono presenti il differenziale meccanico della Draxler a cui si aggiungono semiassi racing, ammortizzatori Sachs monovia, freni Alcon da 390 mm anteriori e 355 al posteriore. Il serbatoio è da 84 litri ma, volendo, si può equipaggiare anche la versione da 120 litri per le gare endurance. Sono presenti sistemi elettronici che, tuttavia, non risultano invasivi essendo stati tarati appositamente per la pista".

"Abbiamo deciso di sviluppare un format che fosse televisivo e di impatto", dichiara Stefano Gabellini, titolare Promodrive. "I week end di corse inizieranno al venerdì con le prove libere, alle quali seguiranno Q1 e Q2 che andranno a creare la griglia di partenza delle due gare. Le corse avranno entrambe la durata di 30' + 1 giro".

Al momento sono 16 le vetture che si schiereranno al via della prima gara prevista per il week end del 2 maggio a Monza. Sui nomi dei partecipanti, tuttavia, c'è ancora il massimo riserbo.

BMW M2 CS Racing Cup Photo by: BMW Motorsport

La M2 CS Racing Cup è una vettura che è stata messa alla frusta e sviluppata con oltre 30.000 km di test sui tracciati europei, su tutti la leggendaria Nordschleife. Team e piloti potranno giocare con le regolazioni di camber, sospensioni ed altezza da terra - la minima è stabilita dal regolamento - oltre ovviamente all'inclinazione dell'ala posteriore, ma in una serie come questa si punta a far emergere la bontà del pilota. E per i primi due classificati il premio è davvero ricco.

Il vincitore della categoria avrà a disposizione un test al volante di una M6 GT3, mentre il secondo classificato potrà salire a bordo di una M4 GT4.

Nel 2021 ricorrono, inoltre, i sessant'anni del BMW Sport Trophy, prestigioso trofeo ideato dalla casa di Monaco di Baviera per premiare i suoi migliori rappresentanti dell'anno solare. Ovviamente anche il monomarca destinato alla M2 rientra tra le categorie che concorrono alla classifica finale, il cui premio - anche di carattere economico - risulta appetibile, quantificato in 350.000 euro complessivi.

Le gare del campionato saranno trasmesse dalla piattaforma satellitare Sky, oltre che essere visibili sui vari profili social di BMW.

Ecco il calendario 2021

02/05/2021 – Monza

06/06/2021 – Misano

11/07/2021 – Mugello

05/09/2021 – Imola

19/09/2021 - Vallelunga

10/10/2021 – Mugello

BMW M2 CS Racing Cup Photo by: BMW Motorsport