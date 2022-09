BMW M2 CS | Imola: altra doppietta per il leader Ferrara

Carica lettore audio

Il pugliese raggiunge quota 5 vittorie in stagione ed è sempre più leader della BMW M2 CS Racing Cup Italy. Sul podio di gara 1 salgono Jody Vullo e Gustavo Sandrucci, mentre in gara 2, Sandrucci è secondo davanti a Manuel Lasagni.

In gara 1 arriva il quarto assolo di Gigi Ferrara nella BMW M2 CS Racing Cup Italy. Il pugliese di V-Action by Nanni Nember combatte strenuamente con Jody Vullo (Diamond Racing by Tullo Pezzo) per tutta la durata della gara, mentre alle loro spalle è battaglia serrata tra Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma), Marco Zanasi (Pinetti Motorsport By Autoclub) e Stefano Stefanelli (Esseracing by Autoeur Brandini), autori di diversi tentativi di sorpasso, staccate al limite e contatti.

Sotto la bandiera a scacchi, in sesta piazza, chiude Danny Molinaro sulla M2 di V-Action by ErreEffe Group, precedendo sul traguardo la bravissima Emma Segattini (Pinetti Motorsport by Autotorino).

A chiudere la top 10 sono Ugo Federico Bagnasco (AC Racing Technology by M.Car), campione in carica del MINI Challenge e all’esordio nella serie, Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino), e Massimo Zanin (Pro Motorsport by My Car Milano).

In gara 2 scatta bene Zanasi dalla pole seguito da Vullo e Ferrara. Subito fuori dai giochi uno dei grandi protagonisti di gara 1. Stefano Stefanelli, dopo un contatto con Pellegrini, resta fermo in ghiaia, mentre Pellegrini riparte.

Nel secondo giro è Vullo che prova a passare Zanasi per la testa della gara. I due si toccano e fanno un grande regalo a Gigi Ferrara che si ritrova primo con Zanasi e Vullo costretti ad alzare bandiera bianca. Gustavo Sandrucci si incolla subito agli scarichi del leader di campionato, ma il passo gara del pugliese sembra essere insostenibile anche per il campione in carica della BMW M2 CS Racing Cup Italy.

Alle loro spalle, dietro Manuel Lasagni (Guidare Pilotare by Turbosport), sono Emma Segattini e Danny Molinaro a dare spettacolo con una serie di sorpassi e controsorpassi.

La giovane pilota, sempre più a suo agio sulla vettura dell’elica bavarese, riesce a prendere un po’ di margine anche grazie ad una sbavatura del driver calabrese, campione in carica nel tricolore Sport Prototipi, che viene raggiunto da Massimo Zanin.

Ferrara vola verso la quinta vittoria in stagione con Sandrucci e Lasagni che completano il podio davanti ad un’ottima Emma Segattini che tiene alle spalle Molinaro, Zanin, l’esordiente Jorg Kamper (Pro Motorsport by My Car Milano), Giovanni Stefanin (A-SPORT & Pinetti Motorsport by Cascioli Group), Viktor Briselli (Pinetti Motorsport by Autotorino) e Francesco Ascani (Caal Racing by A.D.Motor) che completano la top 10.

Tra due settimane la serie dell’elica bavarese sarà nuovamente in pista sul circuito romano di Vallelunga per il penultimo round stagionale.