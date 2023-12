Ferrari: la vittoria a Le Mans premiata come momento dell'anno

Dopo l'esperienza con le vetture GT, tra cui figurano i numerosi successi conquistati con la 458 e la 488, team italiano è tornato nella classe regina delle corse endurance con una monoposto ufficiale per la prima volta dopo 50 anni. Un momento storico, soprattutto considerando che quest'anno si sarebbe disputata anche l'edizione del Centenario della mitica 24 Ore di Le Mans, un'occasione da celebrare.

Le due Hypercar 499P hanno occupato la prima fila e la vettura guidata da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi ha poi conquistato la vittoria dopo una lotta accesa con la Toyota, la quale si è prolungata fino alle ultime ore. Infatti, in casa Ferrari non sono mancati i momenti di tensione, come quando Pier Guidi è stato costretto a riaccendere la vettura rimasta ferma al pit stop seguendo una procedura scritta all'interno dell'abitacolo, pronta proprio per situazioni del genere.

Il premio, aperto ai momenti di spicco del motorsport internazionale, è stato consegnato il 3 dicembre in occasione degli Autosport Awards alla Grosvenor House di Park Lane, dove erano presenti anche il responsabile del programma Ferrari e James Calado, uno dei tre piloti che si è aggiudicato la vittoria nella corsa del Centenario.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Zak Brown consegna il premio per il miglior momento dell'anno ad Antonello Coletta e James Calado della Ferrari per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Il trionfo storico della Ferrari ha avuto la meglio sulla prima vittoria di Josef Newgarden alla 500 Miglia di Indianapolis, sul nuovo record di vittorie consecutive in Formula 1 di Max Verstappen conquistato durante il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza e sulla vittoria shock di Shane van Gisbergen al suo debutto nella NASCAR Cup a Chicago. Zak Brown, Team Principal e CEO della McLaren, ha consegnato il premio ad Antonello Coletta, responsabile del programma Hypercar della Ferrari, e a James Calado, pilota vincitore della 24 Ore di Le Mans.

"Abbiamo vinto l'edizione più importante della 24 Ore di Le Mans, in testa per più o meno 23 ore di gara e poi abbiamo avuto un problema tecnico, e tutti hanno avuto un infarto, ma siamo arrivati alla fine a vincere. Vincere Le Mans è sempre stato un sogno del nostro fondatore Enzo Ferrari", ha dichiarato Coletta raccontando la tensione vissuta nei momenti del pit stop e la soddisfazione per aver vinto una gara storica.

Tra i vincitori precedenti del premio si annoverano la prima vittoria di George Russell nel Gran Premio del Brasile del 2022 e i successi di Jean-Eric Vergne, il quale è diventato il primo pilota ad aggiudicarsi più titoli di Formula E.