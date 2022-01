Auto elettrica si o auto elettrica no? In tanti se lo chiedono, a fronte di leggi che nel volgere di pochissimi anni - se si ragiona in ottica di prodotto automobilistico - costringeranno milioni di automobilisti a virare verso una sola direzione. Ad essere in gioco è il futuro del pianeta, oltre che di conseguenza a quello delle modalità di trasporto tanto del privato quanto del pubblico.

In un momento in cui per avere energia elettrica si aprono miniere di carbone e si chiudono fabbriche di motori termici, siamo sicuri che gli automobilisti del futuro siano così sostenitori di questa modalità di trasporto? Cerchiamo di scoprirlo in questa nuova puntata del Candido.