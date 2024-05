Red Bull svelerà la Hypercar RB17 pensata da Newey a Goodwood

Ancora due mesi e, finalmente, cadranno i veli dalla RB17. Non stiamo parlando di una monoposto, bensì della Hypercar di Red Bull disegnata da Adrian Newey e dal suo gruppo di lavoro nel reparto Red Bull Advanced Technologies.

La struttura di Milton Keynes ha annunciato questa mattina che la vettura tanto attesa sarà presentata al Goodwood Festival of Speed che è fissato dall'11 al 14 luglio. I veli, però, cadranno il 12 al Cathedral Paddock e la vettura rimarrà in esposizione per l'intera durata del festival.

Per Red Bull sarà la grande occasione di celebrare il ventennale in Formula 1 con una macchina disegnata, realizzata e sviluppata interamente all'interno della fabbrica di Milton Keynes, dunque, in casa.

La vettura è una due posti con monoscocca in carbonio, motore centrale V10 semi compresso e un cambio in fibra di carbonio che aziona le ruote posteriori. Il nome riprende quello delle monoposto con cui Red Bull ha avuto modo di vincere titoli iridati Piloti e Costruttori in Formula 1.

L'obiettivo di Newey e dei suoi collaboratori è stato quello di realizzare una vettura dal design raffinato e velocità massime che si annunciano mozzafiato (i dati offerti dal team parlano di oltre 350 km/h). La vettura sarà prodotta in appena 50 esemplari.

Per celebrare l'evento, Red Bull metterà in esposizione al Cathedral Paddock anche altre vetture iconiche del brand produttore di bibite energetiche che hanno fatto la storia recente delle corse. Tra gli ospiti Red Bull ci saranno David Coulthard, 13 volte vincitore di GP in Formula 1 ed ex pilota Red Bull, ma anche Patrick Friesacher, per lungo tempo pilota nelle esibizioni della squadra diretta da Christian Horner.

"Siamo entusiasti di far debuttare la RB17 al pubblico per la prima volta e non potevamo pensare a un palcoscenico mondiale migliore del Goodwood Festival of Speed", ha dichiarato Christian Horner, team principal e amministratore delegato di Red Bull Racing e Red Bill Advanced Technologies.

"La RB17 emana rarità ed eccellenza ingegneristica. Abbiamo convogliato tutto ciò che sappiamo sulle corse nella realizzazione di un'auto dalle prestazioni estreme e non vediamo l'ora che il pubblico ne veda il risultato".

"Sono altrettanto entusiasta di portare una così straordinaria selezione di auto e piloti all'iconico festival e non vedo l'ora di celebrare la nostra 20esima stagione davanti a fan così appassionati di motorsport".