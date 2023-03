QEV Technologies: conosciamo un'azienda leader nel settore del motorsport elettrico

Carica lettore audio

QEV Technologies ha sede a Montmeló, in Spagna, vicino al Circuit de Barcelona-Catalunya. Proprio dietro la maestosa tribuna principale, c'è un edificio a tre piani e un'officina dove oltre 120 ingegneri e meccanici lavorano allo sviluppo di prototipi elettrici che corrono in tutto il mondo. Uno dei progetti più interessanti che hanno in cantiere è una nuovissima serie di monoposto elettriche che diventerà realtà nel 2024. Tuttavia, molti progetti sono già in corso e ottengono risultati notevoli.

QEV Tech si è evoluta nel corso degli anni. All'inizio era concentrata sulla gestione di progetti sportivi, ma ha costantemente orientato la sua attività verso l'ingegneria applicata per creare prodotti elettrici di prima classe. Alcuni di essi hanno persino raggiunto le strade aperte, come nel caso della rinascita di Hispano Suiza con le hypercar elettriche Carmen e Carmen Boulogne o l'impressionante Cupra UrbanRebel Concept, alla cui piattaforma QEV ha partecipato attivamente.

Joan Orús, fondatore e CEO, lo descrive come un "centro di sviluppo per la mobilità elettrica" dove le lezioni apprese in pista vengono trasferite a prodotti che arrivano sulla strada. Il trasferimento di conoscenze e tecnologie è istantaneo. La rotazione del personale tra le diverse aree dell'azienda è così intensa che un ingegnere può partecipare a un evento di rallycross la domenica e il giorno dopo lavorare al software di una hypercar o di un veicolo commerciale, dato che QEV entrerà presto in questo mercato con il marchio Zeroid.

QEV Technologies Photo by: QEV

"In questo momento stiamo partecipando a tutti i campionati elettrici. Siamo stati coinvolti nella Formula E fin dall'inizio e attualmente stiamo aiutando il team Andretti. Corriamo in Extreme E con Carlos Sainz e Laia Sanz nel Team ACCIONA | SAINZ XE, lottando per il podio e la vittoria in ogni gara", dice Orús, il cui primo progetto quando ha fondato QEV è stato un prototipo solare che ha guidato attraverso i laghi salati dell'Australia.

"Abbiamo organizzato il primo campionato mondiale di rallycross elettrico, il FIA RX2e. Abbiamo sviluppato le auto e prodotto circa 20 unità, e siamo i promotori del campionato. Siamo stati incaricati di organizzare il campionato di rallycross degli Stati Uniti, abbiamo fatto alcune gare di turismo in Svezia con una Mini e abbiamo anche auto in Sud America. La nostra divisione motorsport continua a crescere".

"Siamo cresciuti e abbiamo imparato grazie alle conoscenze, al know-how e al lavoro di ricerca e sviluppo che abbiamo svolto nel mondo del motorsport", spiega ancora. "Utilizziamo questa tecnologia e capacità per costruire hypercar da 2.000 cavalli per altri marchi e ora vogliamo trasferirla al nostro nuovo marchio, Zeroid". Il motto 'Race 2 Road' racchiude il futuro di QEV. Vogliamo lasciare un segno nella storia dell'industria automobilistica e rendere le nostre conoscenze accessibili a tutti".

QEV Technologies - Arcfox GT Race Edition Photo by: QEV

Auto elettriche nate in Spagna ma fatte per il mondo

La sede di QEV Technologies si trova in una posizione strategica, che consente all'azienda di utilizzare il Circuit de Barcelona-Catalunya come pista di prova ogni volta che un nuovo prototipo lo richiede. Ma la magia avviene tra le mura dell'edificio.

I suoi tre piani ospitano gli uffici della direzione, ma soprattutto un ufficio tecnico dove si svolge tutto il lavoro creativo e informatico. I reparti tecnici e software sviluppano e mettono a punto i motori e le batterie.

Tutto prende forma in officina. Il reparto sistemi ad alta tensione costruisce i cablaggi e le batterie dei diversi prototipi, mentre la carrozzeria viene prodotta nell'autoclave e nelle diverse aree di taglio e saldatura.

Oggi in QEV Technologies lavorano oltre 120 persone, anche se la forza lavoro è in continua espansione. Il reparto software ha triplicato le sue dimensioni in soli due anni. Nuovi progetti, come i veicoli commerciali elettrici Zeroid, indicano che questa crescita esponenziale continuerà.

Nico Bassan è responsabile del reparto tecnico e software, a sua volta suddiviso in tre aree diverse: Elettronica, Software e Sistemi elettrici. Quando non lavora nell'ufficio tecnico, Bassan è in pista. È uno degli ingegneri del team Extreme E ACCIONA | SAINZ XE Team, la cui struttura sportiva è gestita da QEV Tech.

"Abbiamo un vantaggio nell'integrazione di più componenti contemporaneamente. Teniamo presente il quadro generale del prodotto e possiamo valutare correttamente dove dobbiamo investire di più nello sviluppo o se possiamo utilizzare alcuni materiali preesistenti, ad esempio. A volte sviluppiamo tutto da zero, mentre in altre occasioni lavoriamo a partire da moduli preesistenti. Ogni progetto viene analizzato in modo da scegliere sempre ciò che è meglio per il cliente, il campionato o la serie di corse."

"Il software e i controlli sono altre aree sensibili che abbiamo imparato a sviluppare. Lo facciamo interamente in casa. Avere un banco di prova nelle nostre strutture ci permette di portare i prototipi a un buon livello prima di scendere in pista, in modo che funzionino bene fin dall'inizio".

Jonatan Fernández Hée è il responsabile del software. Tra gli altri progetti, supervisiona il Nitro Rallycross. Si reca a ogni gara, dove coordina i diversi ingegneri che QEV Tech invia a ogni gara per gestire il funzionamento delle auto.

"Siamo sempre in evoluzione e questo è uno dei nostri maggiori punti di forza. Abbiamo una conoscenza importante in termini di batterie, superiore a quella di produttori molto più grandi di noi. Vogliamo continuare a evolverci, verificare le nuove tecnologie disponibili e introdurle in modo sensato e appropriato".

QEV Technologies - Campeones Fórmula E 2014-15 Photo by: QEV

La Formula E, il grande palco internazionale

QEV Technologies è stata coinvolta nella Formula E fin dalla prima stagione, dove ha gestito il team NEXTEV TCR e lo ha portato alla gloria del campionato con Nelson Piquet Jr. Un anno dopo, QEV ha iniziato un lungo e proficuo rapporto con Mahindra, dirigendo l'ingegneria, le operazioni e le attività in pista del team. Oggi, l'azienda supporta Andretti-Porsche nella sua ricerca del campionato.

"Partecipando a una serie di gare come la Formula E fin dall'inizio, abbiamo potuto imparare tutto ciò che c'è da sapere sullo sviluppo della mobilità elettrica", afferma Javier Alonso, direttore della divisione Motorsport di QEV Tech. "Siamo di fronte a una nuova tecnologia e, sebbene alcune persone non credano nelle auto elettriche, noi pensiamo che siano il futuro".

QEV Tech svolge un ruolo cruciale nel team Andretti come sviluppatore del software del veicolo e quindi anche delle strategie di gestione dell'energia. Gli ingegneri sono le stelle dello spettacolo perché i regolamenti prevedono pochissime restrizioni in questo settore. Da loro dipende gran parte del successo o del fallimento dell'intero progetto. Gli ingegneri ritengono che il loro contributo sia addirittura superiore a quello delle loro controparti in Formula 1.

"La Formula E è chiaramente ai vertici se parliamo della complessità delle diverse funzionalità e dei gruppi propulsori", afferma Jonatan Fernández Hée, responsabile del software di QEV. "In Formula 1 si riceve una base e si possono modificare quattro o cinque aree diverse, ma non si può sviluppare il software da zero. In Formula E, invece, è così. Tutto il software è realizzato internamente e sta a voi assistere il pilota per quanto potete o per quanto i vostri strumenti vi permettono di fare".

"Ora tutto è cambiato, ma all'inizio non c'era alcuna restrizione sul numero di aggiornamenti che si potevano introdurre nel corso di una stagione. Era una decisione che spettava a te". Gli ingegneri erano autorizzati a lavorare e a cambiare tutte le cose del software che volevano di gara in gara. Una guerra di sviluppo che passava inosservata ai più, ma che giocava comunque un ruolo cruciale nella risoluzione delle varie stagioni.

"Quando c'è una penalità per l'uso di troppa energia, la colpa è del software. Se il limite è fissato a 600 kW, si vuole rimanere a 599,9 ed essere abbastanza sicuri che non si andrà oltre. E si vuole arrivare alla fine della gara con solo 0,1 kWh rimasti nella batteria".

Campionati come la Formula E sono una palestra per imparare lezioni che possono essere applicate alle auto da strada. Questo non vale solo per gli elementi fisici come il motore o la batteria, ma anche per il software che controlla le prestazioni dell'auto. Nell'era del veicolo connesso, il trasferimento di tecnologia è quasi istantaneo.

"Tra gli anni '70 e '90, la tecnologia trasferita dalla pista alla strada riguardava principalmente i componenti meccanici", afferma Fernández Hée. "Questo aspetto era già abbastanza limitato negli anni 2000 e 2010, ma ora le auto da strada stanno diventando digitali e quindi si occupano di software. Il trasferimento di tecnologia in questo campo è immediato. Questo è ciò che accade con la Hispano Suiza Carmen".

QEV Technologies - Nitro Rallycross Photo by: QEV

Rallycross elettrico: RX2E e Nitrorallycross

QEV Technologies è l'azienda che sta dietro al Campionato FIA RX2e, una serie di gare completamente elettriche che comprende cinque diversi eventi sparsi in Europa. Si tratta di una serie di alimentazione del Campionato del Mondo di Rallycross. L'azienda spagnola supervisiona tutto ciò che riguarda questa serie, dallo sviluppo delle auto alla promozione degli eventi e delle gare stesse.

Per QEV, l'ingresso nel rallycross è stato un punto di svolta. Mentre in Formula E potevano lavorare solo su alcuni componenti, questo nuovo progetto ha permesso loro di abbracciare ogni fase dello sviluppo del veicolo. Ad oggi, tutte le unità che partecipano al campionato RX2e sono costruite e sviluppate negli stabilimenti dell'azienda guidata da Joan Orús.

La vettura si chiama Zeroid X1. Produce 250 kilowatt di potenza, circa 335 cavalli, con 510 Newton metri di coppia massima. Il suo telaio è tubolare e l'intero veicolo pesa 1.170 chilogrammi. Oltre a gareggiare nell'RX2e, questa vettura è stata anche una delle protagoniste della Race of Champions 2023, dove i migliori piloti del motorsport internazionale hanno potuto guidarla.

I progettisti hanno adattato l'estetica di un'auto da rallycross per ottenere un risultato coerente e armonioso. È l'auto personale di QEV.

"Ci siamo occupati dello sviluppo delle vetture che partecipano al Campionato FIA RX2e", afferma Bassan, responsabile del reparto tecnico e software. "Questo include il telaio, la carrozzeria, la batteria, l'unità di potenza... Abbiamo allestito tutto praticamente da soli. E infine, tutto il software e la calibrazione dei motori e dell'inverter, che fanno parte della nostra routine quotidiana".

"La sfida, in questo caso, è che queste auto erano destinate a un campionato che all'epoca non esisteva nemmeno, quindi siamo stati i pionieri nel creare la prima serie di gare di rallycross interamente elettrica. Abbiamo iniziato durante la pandemia, quindi è stato un po' un azzardo, ma abbiamo spinto per vedere fino a che punto potevamo arrivare. C'erano molti dubbi, ma abbiamo superato le aspettative e il risultato è un successo completo, come riconosciuto da tutti i partecipanti".

Tutto il lavoro di sviluppo della Zeroid X1 è stato reinvestito nella FC1-X, l'auto del campionato statunitense di rallycross, che QEV definisce la sua auto da corsa più complessa. Una bestia da 1.088 cavalli che porta le prestazioni al limite e che confonde i confini tra ciò che è possibile e ciò che non lo è.

Fernández Hée, responsabile del software, ritiene che "la FC1-X sia l'auto più complessa che esista per i livelli di potenza che produce. Non ha alcun ausilio alla guida, quindi non c'è controllo di trazione, ABS o torque vectoring. Ma la sua potenza e la sua coppia sono brutali". Parlando di quest'auto, Jenson Button ha detto che era la cosa più simile alle vecchie auto da rally del Gruppo B che aveva guidato.

Oltre a guidare lo sviluppo della FC1-X, QEV supporta anche i diversi team e piloti che partecipano alla serie. Cinque ingegneri si recano da Barcellona a ogni appuntamento del calendario per assistere le squadre. Lo stesso accade in altre serie, come l'Extreme E, dove QEV invia anche ingegneri che di solito lavorano ad altri progetti dell'azienda nella loro vita quotidiana.

QEV Technologies - Extreme E Photo by: QEV

Extreme E, la lotta contro il cambiamento climatico

QEV Technologies partecipa al Campionato Extreme E come partner tecnico del team XITE Energy (precedentemente noto come Hispano Suiza, intrinsecamente legato a QEV) e soprattutto del Team ACCIONA |SAINZ XE, i cui piloti sono Carlos Sainz Sr e Laia Sanz.

Anche se l'Extreme E è una serie di vetture specifiche, QEV supervisiona l'ottimizzazione delle operazioni per ottenere il miglior risultato possibile. Joan Orús stesso guida il progetto come Team Principal ed è circondato da altri ingegneri che lavorano per l'azienda di Montmeló.

Nel 2022, il Team ACCIONA | SAINZ XE ha lottato per il titolo Extreme E fino all'ultimo round. Lungo il percorso, si è assicurato due secondi posti e un terzo posto. Questo nonostante uno spettacolare incidente in Sardegna che ha compromesso pesantemente le sue speranze di campionato. Carlos Sainz e Laia Sanz sono una delle formazioni di guida più forti della serie.

"Lavorare con Carlos e Laia è un onore e un piacere", afferma Javier Alonso, direttore della divisione Motorsport di QEV. "È una squadra molto competitiva. Carlos ha una vasta conoscenza della storia del motorsport e noi portiamo tutto questo know-how nel mondo elettrico con un veicolo così grande. E ovviamente lavoriamo con Laia, che viene dalle moto e ha un concetto di corsa diverso da quello di Carlos. Lei porta molto alla squadra".

Joan Orús, CEO QEV Technologies Photo by: QEV

Il futuro: la mobilità sostenibile

QEV Technologies è una delle più grandi aziende nel settore degli sport motoristici elettrici. Le sue conoscenze in materia sono in continua espansione ed è pronta ad affrontare nuove sfide.

Nel breve e medio termine, il suo futuro andrà oltre la pista e raggiungerà le strade delle grandi città. Da oltre un anno, QEV sta preparando il lancio del proprio marchio di veicoli commerciali. Si chiamerà Zeroid e si concentrerà su furgoni elettrici e autobus a idrogeno, prodotti in uno stabilimento di Barcellona, in Spagna.

"Il nostro motto 'Race 2 Road' racchiude il futuro di QEV", afferma Joan Orus, CEO. "Negli sport motoristici abbiamo imparato a conoscere la gestione dell'energia, le batterie, il software e la dinamica dei veicoli e le auto leggere. Vogliamo utilizzare tutta questa esperienza per creare Zeroid. Il passaggio a zero emissioni è sempre stato il nostro sogno e possiamo lasciare un segno nella storia del settore. Attualmente stiamo lavorando a questo marchio, dove stiamo rendendo accessibili a tutti le nostre conoscenze. Realizzeremo autobus a emissioni zero e furgoni per le consegne dell'ultimo miglio completamente elettrici".

Javier Alonso conclude che "gli sport motoristici sono utili per sviluppare tecnologie che alla fine raggiungeranno le strade aperte". È quello che è successo in passato con le trasmissioni o alcuni materiali ed è quello che sta succedendo ora nell'era dell'auto digitale e della ricarica ultraveloce, che migliorano anno dopo anno e contribuiscono a rendere la mobilità elettrica più accessibile. "Questo è accaduto storicamente in Formula 1 e nei rally, e ora sta accadendo con le auto elettriche. Questo è ciò che ci aiuta nel lancio del nostro marchio a zero emissioni, Zeroid, dove stiamo sviluppando autobus a idrogeno, furgoni per le consegne dell'ultimo miglio e questa nuova mobilità che vogliamo promuovere da QEV e Zeroid".

Le corse hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'industria automobilistica. È stato il laboratorio in cui sono state realizzate le scoperte tecnologiche che hanno reso le nostre auto stradali più sicure ed efficienti. Con l'avvento dell'auto elettrica, inizia una nuova era. E QEV Technologies vuole giocare un ruolo importante, dai circuiti di tutto il mondo alle strade delle nostre città.