Peugeot lancia la versione definitiva della E-208 GTi alla 24 Ore di Le Mans

Un anno dopo la presentazione del concept E-208 GTi, all'inizio di questa settimana Peugeot ha presentato la versione definitiva della E-208 GTi. E oggi, durante la conferenza stampa Peugeot a Le Mans, sono stati annunciati i dati sulle migliori prestazioni di categoria costruiti per impressionare.

Peugeot celebra 100 anni dalla sua prima gara alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, celebrando l'occasione con l’annuncio dell'apertura degli ordini e il prezzo della hot hatch elettrica.

La nuova Peugeot E-208 GTi rimane incredibilmente vicina al concept originale del 2025, grazie all'accoglienza entusiastica ricevuta sia dai fan che dai clienti GTi. Sulla base del continuo successo commerciale della gamma Peugeot 208, l'erede di questa emblematica sportiva continua a scrivere la leggenda delle Peugeot GTi lanciata quattro decenni fa con l'iconica 205 GTi.

Piacere di guida unico, prestazioni di prim'ordine, un design sportivo ma elegante e una versatilità eccezionale: la E-208 GTi reinterpreta il DNA della Peugeot GTi infondendo modernità, divertimento e tecnologia. La nuova Peugeot E-208 GTi è la primissima GTi 100% elettrica.

Concepita e progettata in Francia da Peugeot Sport e Peugeot Design, la E-208 GTi dimostra che Peugeot prende il piacere di guidare più seriamente che mai. Aprendo una nuova era per le GTi.

Tutta l'esperienza di Peugeot Sport per sensazioni di guida uniche

Peugeot ha affidato lo sviluppo tecnico della E-208 GTi a Peugeot Sport, la sua divisione motorsport con sede a Satory (vicino a Parigi), responsabile in particolare del programma WEC con la Peugeot 9X8. Gli ingegneri che sviluppano le Hypercars di Peugeot sono stati incaricati di costruire sul successo della E-208, con questa E-208 GTi orientata alle prestazioni.

Christophe Auriault, Project Manager E-208 GTi presso Peugeot Sport, ha dichiarato: "Fin dall'inizio del progetto, era ovvio che Peugeot SPORT dovesse essere coinvolta nel progetto E-208 GTi. Abbiamo un'esperienza e una competenza uniche nella progettazione di questo tipo di auto. Era anche chiaro che l'obiettivo era creare una GTi 100% elettrica. Volevamo dimostrare che tutto il DNA delle Peugeot GTi si trova in un'auto elettrica. E ce l'abbiamo fatta".

Le migliori prestazioni della categoria

Sfruttando la loro esperienza unica nel motorsport, gli ingegneri di Peugeot Sport non hanno accettato compromessi sulla sportività: la Peugeot E-208 GTi è il modello più potente e performante del segmento B.

Un motore elettrico da 281 CV con software di controllo derivato dal motorsport. La Peugeot E-208 GTi è dotata del motore elettrico M4+, che sviluppa 281 CV e eroga una coppia impressionante di 345 Nm. Viene prodotto a Trémery, nell'est della Francia, uno stabilimento storicamente dedicato alla produzione di motori e ora specializzato in motori elettrici come parte della joint venture E motors tra Stellantis e Nidec LeroySomer.

Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno ottimizzato ampiamente questo motore, in particolare la sua gestione elettronica: i componenti della scheda elettronica e il software di controllo derivano direttamente dal motorsport.

Con il miglior rapporto potenza/peso del suo segmento (5,5 kg/CV), la Peugeot E-208 GTi offre un'accelerazione eccezionale. Da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi (sono 0,2 secondi in meno del dato iniziale). Inoltre, i 1000 m da fermo sono percorsi in 25,8 s e 3,2 s sono necessari per passare da da 80 a 120 km/h. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Christophe Auriault ha dichiarato: "Questo lavoro sul controllo elettronico dei motori è al centro stesso della nostra competenza. Si basa direttamente sulla conoscenza acquisita nel motorsport e la trasferisce dal circuito alla strada. Le competenze utilizzate per lo sviluppo della 208 GTi sono le stesse che si trovano lavorando sulla Peugeot 9X8".

PEUGEOT E-208 GTi Foto di: Peugeot Media

Prestazioni sostenibili grazie al raffreddamento ottimizzato della batteria

La Peugeot 208 GTi utilizza la stessa batteria di 54 kWh (51 kWh utilizzabili) della E-208, ma la sua gestione è stata adattata per soddisfare le eccezionali esigenze del motore GTi.

Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno applicato le conoscenze del motorsport nella gestione termica delle batterie. Concentrati in particolare sulla strategia di flusso del liquido refrigerante, quando e quanto liquido viene fornito a seconda della temperatura. Perfettamente raffreddata, la batteria permette alla E-208 GTi di offrire sempre le massime prestazioni, senza limitazioni di potenza indipendentemente dalle condizioni di guida.

Christophe Auriault afferma: "Una delle nostre principali priorità era la durata delle prestazioni nel tempo. Non volevamo ridurre questa potenza eccezionale per proteggere la batteria dal derating, come si riscontra in alcune auto elettriche ad alte prestazioni. Ad esempio, se un cliente sta salendo un passo di montagna, dovrebbe poter rimanere in modalità 'Sport' per tutta la durata. È lo spirito GTi, le prestazioni dovrebbero essere costanti. Ispirandoci al motorsport, abbiamo progettato una gestione del raffreddamento della batteria che evita la limitazione di potenza in condizioni impegnative".

Agilità eccezionale e grande maneggevolezza

Fedele al DNA delle PEUGEOT GTi, gli ingegneri di PEUGEOT Sport hanno unito la potenza e le prestazioni uniche della E-208 GTi con una maneggevolezza agile e dinamica che garantisce un piacere di guida istintivo. E in questo senso sono state apportate numerose modifiche al telaio della E-208.

Stabilità

Telaio abbassato di 25 mm

Carreggiate allargate di 56 mm davanti e 28 mm al posteriore

Cerchi da 18 pollici con pneumatici R18 215/4

Reattività

Un'ulteriore barra antirollio posteriore di 31 mm, che si affianca alla barra anteriore originale da 17 mm, ottimizzando il bilanciamento e il comportamento in curva con il basso baricentro creato dalla batteria sotto il pavimento.



Trazione

Differenziale autobloccante a slittamento limitato integrato nel riduttore, garantendo uno scarico di potenza ottimale anche in condizioni di bassa aderenza.



Guida e comfort

Molle specifiche e ammortizzatori esclusivi con fine corsa idraulico, una tecnologia utilizzata da PEUGEOT Sport nel WEC.

Sicurezza

Dischi freno anteriori da 355 mm con pinze a 4 pistoni, appositamente progettate per un raffreddamento ottimale e prestazioni di frenata costanti.

Pinze dei freni rosse con il marchio di eccellenza PEUGEOT Sport. I freni posteriori sono quelli standard di E-208: efficienza rispetto allo spettacolo.



Versatilità

ESP configurato per la sicurezza quotidiana, con una modalità Sport che permette maggiore libertà al pilota, soprattutto in pista.

In modalità Sport, la frenata rigenerativa è disabilitata così il conducente può concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni.

Tutta la classe della Peugeot 208

Una silhouette compatta e dinamica

Lo stile raffinato ma dinamico della PEUGEOT E-208 offriva una base ideale per la GTi, con le sue spalle muscolose, le dimensioni compatte e gli sbalzi ridotti.



Firma luminosa iconica

La E-208 GTi presenta la sorprendente firma luminosa a tre artigli. Anteriormente, gli artigli illuminati sono integrati nel paraurti e si estendono fino ai fari a LED, utilizzando tre moduli ottici indipendenti. Sul retro, tre artigli orizzontali a LED rafforzano la postura dell'auto.

IL DNA GTi

Una postura sicura

Come tutte le GTi degli ultimi 40 anni, la E-208 GTi si distingue per il telaio ribassato e le carreggiate allargate.

Le ruote forate da 18 pollici fanno riferimento a quelle iconiche con cerchi "forati" della 205 GTi, migliorando anche il raffreddamento dei freni.



Dettagli di design specifici ma discreti

I passaruota allargati consentono la maggiore carreggiata, con le sezioni inferiori svasate che enfatizzano la sportività senza eccessi.

Uno spoiler anteriore e un diffusore aerodinamico posteriore specifico in nero lucido integrano un nuovo fendinebbia posteriore a LED per eleganza e discrezione.



Accenti rossi sottili – la firma GTi

Il rosso GTi è presente ovunque – ma sempre con discrezione: griglia, fari, emblema anteriore PEUGEOT, passaruota, pinze dei freni anteriori, badge "208 GTi", spoiler posteriore e in tutto l'interno.



Colori esterni evocativi

Sono disponibili sette colori della carrozzeria, diversi dei quali fanno riferimento alla 205 GTi:

Okénite White

Elixir Red

Blu Miramar (Nuovo colore)

Perla Nera Black

Artense Grey

Grigio Selenio

Giallo Agueda

PEUGEOT E-208 GTi Foto di: Peugeot Media