Nissan chiede un risarcimento di oltre 80 milioni a Ghosn

Per Carlos Ghosn i guai sembrano non avere fine. Nissan ha avviato una causa civile nei confronti del suo ormai ex boss, con una richiesta di risarcimento danni pari a 82,5 milioni di euro (10 miliardi di yen) con un procedimento giudiziario presso il tribunale di Yokohama.

Questo procedimento è stato voluto fortemente dalla Casa giapponese per cercare di recuperare, almeno in parte, i danni a livello economico fatti dall'ex manager per cattiva condotta e attività fraudolenta, considerando i pagamenti per l'acquisto di abitazioni all'estero o l'uso privato di mezzi aziendali, senza tralasciare quote di denaro utilizzate per finanziare le attività della sorella.

Sembra però che le richieste di indennizzo di Nissan siano destinate ad aumentare con il passare del tempo, anche perché questa causa civile va ad aggiungersi a quella già avviata nelle Isole Vergini 6 mesi fa per i pagamenti non autorizzati per l'acquisto di uno yacht di lusso e il conseguente risarcimento.

Oltre a queste cause, c'è da aggiungere la volontà di Nissan di recuperare i soldi spesi per il pagamento delle multe comminatele dalle autorità giapponesi per il controllo dei mercati finanziari, ma anche per le sanzioni ricevute dalla società ricevute per la cattiva condotta di Ghosn quando ancora era a capo del gruppo.

Nissan potrebbe rincarare ulteriormente la dose già di per sé pesantissima intentando un'ulteriore causa per le perdite finanziarie dovute alla condotta scorretta dell'ex manager. La Casa aveva già rivelato le sue intenzioni poche ore dopo la fuga di Ghosn da Tokyo per tornare in Libano.