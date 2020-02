Motor1Days: quarta edizione a Modena il 16 e 17 maggio

Il conto alla rovescia è cominciato: mancano poco più di tre mesi alla quarta edizione dei Motor1Days, che andrà in scena sabato 16 e domenica 17 maggio, come da tradizione all'Autodromo di Modena. La grande festa di Motor1.com è come sempre un evento aperto e gratuito e quest'anno, grazie all'integrazione con la Motor Valley Fest di Modena (14-17 maggio), sarà ancora più grande e diffusa sul territorio.

A breve apriranno le iscrizioni sia per gli appassionati che per gli appassionati che desiderano esporre le proprie auto. Non dimenticatevi quindi di dare un'occhiata al sito ufficiale wwww.motor1days.com, ma seguite anche le pagine Facebook ed Instagram se non volete perdervi nessuna delle nostre sorprese.

Test drive e hot lap

Le occasioni per mettersi al volante non mancheranno, perché saranno davvero tanti i test drive: ultime novità di mercato, dalle citycar ai SUV più interessanti del momento, auto ibride, ibride plug-in e anche elettriche, da testare sia su percorsi cittadini studiati ad hoc sia in fuoristrada. Sul circuito off-road, infatti, sarà possibile cimentarsi sulle trazioni integrali più "dure e pure".

Ma non solo, perché per chi ama l'alta velocità ci sarà anche l'opportunità di vivere l'adrenalina di un hot lap in pista su una vettura sportiva accanto ai nostri piloti. Quindi, Motor1Days sarà anche l'occasione per incontrare la squadra di Motor1 al completo, rafforzando ancora il nostro legame.

Esposizioni e workshop

Se l'attività in pista sarà tanta, non sarà da meno nel paddock, dove potrete ammirare alcune tra le auto stradali e da corsa più spettacolari di sempre. Ma ci saranno anche appuntamenti per conoscere da vicino personaggi del mondo dell'auto, con interessanti workshop, ma non si annoieranno neanche i più piccoli, grazie anche agli spettacoli in pista.

Ora però non vogliamo spoilerarvi troppo, anche per lasciarvi ancora qualche sorpresa. Quello che dovete sapere è che non dovete prendere impegni per il 16 e 17 maggio, perché vi aspettiamo a Modena!