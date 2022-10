Maserati FTributo Special Edition per celebrare la De Filippis

Nasce il TCR World Tour, nuovo campionato turismo con Finalissima

La WSC di Marcello Lotti lancia una serie globale per le vetture TCR fatta di 9 eventi su quattro continenti, prendendo quelli più importanti dei campionati turismo dedicati. Nella Finale organizzata con Discovery potranno partecipare 60 piloti, con titoli in palio per conduttori, team e costruttori.