Le novità Peugeot ispirate alla 24 Ore di Le Mans
Sarà un allestimento speciale dedicato a Peugeot 208, 308, 408, 3008 e 5008.
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