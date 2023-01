Lamborghini: gli errori e le ingenuità del film su Ferruccio

FE | Ecco il nuovo motogeneratore anteriore che pesa solo 32 chili

Tra le novità della Gen 3 di Formula E c'è l'introduzione di un nuovo motogeneratore sull'asse anteriore sviluppato dalla compagnia americana Lucid, il quale permette di recuperare energia in frenata per poi riutilizzarla in gara incrementando l'efficienza della vettura. Scopriamo le caratteristiche della nuova unità.