Ferrari | Vince in F1 e investe nel futuro assumendo 250 persone

Carica lettore audio

La Ferrari torna a vincere in F1 con la doppietta in Bahrain, mentre la Casa del Cavallino è impegnata a costruire il suo futuro: ieri è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, Invitalia e la Regione Emilia-Romagna.

Nel Protocollo è previsto il sostegno al piano di Ferrari per investimenti tecnologici e produttivi, con un forte focus sull’innovazione e sull’impegno ambientale e sociale. Oltre all’assunzione di 250 nuovi dipendenti ci saranno investimenti fino a 500 milioni di euro per il periodo 2022-2025.

Il contributo del MISE che arriverà a circa 106 milioni di euro sarà destinato a progetti industriali e alle attività di ricerca e sviluppo per nuove tecnologie volte alla riduzione dell’impatto ambientale e alla digitalizzazione. Le esperienze che emergeranno in quest'area, tanto per fare un esempio, potrebbero diventare molto utili alla nascita della power unit a zero emissioni che la F1 sta programmando per il 2026.

La Regione Emilia Romagna guidata dal governatore Stefano Bonaccini, finanzierà in modo complementare, gli investimenti per la ricerca e sviluppo, la formazione e la tutela dell’ambiente, oltre a sostenere eventuali opere di infrastrutturazione logistica e telematica in collaborazione con gli altri enti locali coinvolti.

“L’innovazione è nel nostro DNA – ha detto Benedetto Vigna, CEO Ferrari - . Crediamo nel nostro territorio e vogliamo valorizzarlo attraverso dei progetti che apporteranno benefici concreti dal punto di vista ambientale e sociale, oltre a rafforzarne la competitività”.

“Nel realizzare il nostro piano di investimenti, siamo felici di poter contare sul supporto e la collaborazione delle istituzioni. Con noi i firmatari dell’accordo condividono l’obiettivo di rendere il territorio un polo di eccellenza e di crescente attrazione per le nuove competenze necessarie all’industria automobilistica”.

La Motor Valley non è più da tempo solo un marchio che racchiude la migliore parte produttiva della regione, ma rappresenta ormai un’identità virtuosa che trascina il Paese nel futuro. Ne avremo una chiara dimostrazione quando la Ferrari presenterà il nuovo piano industriale nel corso del Capital Markets Day, che si terrà il 16 giugno 2022.

Nel frattempo il territorio di Maranello è destinato a cambiare perché nascerà una nuova e importante area che il Cavallino destinerà proprio allo sviluppo di questi progetti innovativi.