Ferrari Roma: il backstage dello spot girato nella Capitale

Per vederla sulle strade bisognerà attendere la prima metà del 2020, ma la Ferrari Roma sta già facendo parlare parecchio di sé. Ovviamente per le sue linee, ma anche per il V8 da 3,9 litri che c'è sotto al cofano.

Per presentarla a dovere, il Cavallino ha deciso di realizzare un cortometraggio e la location non poteva che essere la nostra capitale.

I nostri colleghi di Motor1.com hanno avuto la fortuna di poter assistere alle riprese, realizzando un bel video del backstage. Se volete saperne di più, non dovete fare altro che cliccare qui.