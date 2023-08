Ferrari 812 Competizione Tailor Made: una Rossa unica all'asta benefica

La vettura è uno dei 999 esemplari di Ferrari 812 Competizione che verranno prodotti, una serie limitata ed estremamente esclusiva destinata ai migliori collezionisti e appassionati del dodici cilindri più emozionante al mondo, e si distingue dagli altri per una targhetta celebrativa apposta all’interno a testimonianza della sua originale ispirazione.

La 812 Competizione Tailor Made presentata oggi e commissionata da Ferrari North America, filiale americana della Casa di Maranello, verrà battuta all’asta in occasione del Ferrari Gala che si terrà a New York il 17 ottobre prossimo al culmine di un esclusivo evento volto a celebrare la comunità di appassionati del Cavallino Rampante e il loro amore per la Ferrari. Il ricavato verrà devoluto a favore di progetti di supporto all’istruzione per le giovani generazioni, una causa da sempre sostenuta dall’Azienda.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made Photo by: Ferrari Media Center

Il processo di sviluppo delle tecniche artigianali impiegate per la creazione di pattern così originali e creativi è durato oltre un anno di stretta collaborazione tra il Centro Stile e il team di Ferrari Tailor Made che si occupa dei progetti più innovativi di personalizzazione in Ferrari. La sfida principale è stata quella di ricercare l’equilibrio perfetto tra una realizzazione tecnica impeccabile e il mantenimento della scintilla creativa e dell’artigianalità artistica che scaturiscono dai disegni di Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer, i quali hanno fornito l’ispirazione per questo modello dai dettagli unici.

La vettura, infatti, è stata immaginata come uno degli ormai iconici cartoncini gialli su cui i designer di Maranello trasferiscono le loro prime idee, intuizioni e appunti dalla mente al foglio e sui quali – iterazione dopo iterazione, dettaglio dopo dettaglio, idea dopo idea – si vanno componendo nuovi concetti, stilemi unici e forme che entreranno a far parte della storia del design automobilistico italiano.

Sulla vettura, di colore Giallo Tristrato opaco, sono state tracciate in Nero DS Sketch opaco le linee composte dal designer che immaginò le forme eleganti e sportive della 812 Competizione e i suoi dettagli più iconici. Tra di essi spiccano la lama in fibra di carbonio che taglia sul piano orizzontale il cofano anteriore fungendo da presa d’aria per il motopropulsore, le caratteristiche branchie sulla fiancata – omaggio alla migliore tradizione Ferrari a dodici cilindri – nonché i generatori di vortici che campeggiano sul lunotto posteriore sprovvisto di cristalli, sostituiti da una retrocamera celata alla vista.

Il medesimo concetto viene ripreso negli interni. L’Alcantara di nuova generazione che ricopre l’abitacolo di questa 812 Competizione, composto al 65% da poliestere riciclato e presentato in anteprima mondiale su Ferrari Purosangue, è impreziosito dagli sketch di design che sono stati ricamati direttamente su di esso con una tecnica altamente innovativa. Si tratta di un vero e proprio unicum per le vetture di Maranello, che solitamente prevedono la sellatura per i motivi personalizzati all’interno delle proprie vetture. Concludono l’elegante allestimento degli interni il pavimento e la parete posteriore dell’abitacolo, in Superfabric trilobato nero.

La 812 Competizione, dedicata a un ristretto gruppo di collezionisti e puristi della più nobile tradizione Ferrari, punta alle massime prestazioni senza lasciare spazio a compromessi. Gli innovativi concetti tecnologici hanno permesso di raggiungere nuove vette prestazionali, rendendo la vettura uno straordinario esempio dell'illimitata ricchezza delle combinazioni e delle possibilità offerte dal programma Ferrari Tailor Made.

Sulla 812 Competizione il pilota, sia su strada che in pista, diventa un tutt’uno con la vettura, che garantisce reattività immediata ai comandi e controllo totale anche nelle manovre più complesse. Il divertimento di guida è sempre ai massimi livelli grazie al contributo del sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti, che le conferisce agilità e precisione in curva, e del V12 da 830 cv più emozionante del panorama automobilistico mondiale. Il risultato affianca all’impressionante potenza un’erogazione esaltante e il sound che i puristi dei dodici cilindri di Maranello ben conoscono.

