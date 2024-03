DuPont Registry e Privé lanciano un club privato per collezionisti di auto in Bahrain

Questo pionieristico club privato per collezionisti ed appassionati di auto di lusso si trova vicino al prestigioso Circuito Internazionale del Bahrain. Questa iniziativa segna una significativa espansione dell'ecosistema DRG in Medio Oriente. PRIVÉ offre un deposito di auto di lusso senza pari, servizi di livello mondiale, una comunità fiorente ed esperienze di guida esclusive curate da CANOSSA EVENTS, leader mondiale nelle esperienze di guida di lusso.

DuPont REGISTRY è il principale mercato di auto esotiche e di lusso negli Stati Uniti da oltre 39 anni e duPont REGISTRY PRIVÉ rappresenta la naturale espansione del marchio a livello mondiale. PRIVÉ combina strutture sicure e all'avanguardia, un design iconico ed una suite di servizi, comfort ed esperienze di guida di livello mondiale. I membri di PRIVÉ potranno accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai loro garage privati, ad un'elegante lounge per i membri con sala proiezioni e spazi di coworking, ad un centro benessere, a ristoranti entusiasmanti con menu curati dai più rinomati chef del mondo, ad un bar sofisticato, ad una sala sigari, ad un simulatore di auto da corsa e a molto altro ancora.

DuPont REGISTRY PRIVÉ, Bahrain, sarà inoltre dotato di diversi appartamenti di lusso per i soci PRIVÉ fuori città e in viaggio. La struttura in Bahrain è la prima di molte altre previste in tutto il mondo, dal Medio Oriente all'Europa e al Nord America.

"Siamo orgogliosi di firmare questo accordo e non vediamo l'ora di dare il benvenuto a duPont REGISTRY PRIVÉ ́ nel masterplan di Al Areen, a significare un nuovo capitolo nel nostro percorso automobilistico di lusso", ha dichiarato Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa. "Questa nuova partnership non solo dimostra la crescente statura del Bahrain nella comunità automobilistica mondiale, ma si allinea anche alla nostra visione di offrire strutture ed esperienze di livello mondiale sia ai residenti che ai visitatori. Non vediamo l'ora di creare il club privato più esclusivo e vivace del Bahrain".

Il club, che mette in risalto le offerte principali di PRIVÉ, offre ai soci un ambiente sicuro, privo di polvere e a clima controllato per i loro veicoli. Inoltre, i membri del team, altamente qualificati, offriranno servizi interni di cura dell'auto, detailing e logistica del trasporto, risolvendo una delle principali sfide per i collezionisti di auto di lusso in Bahrain. Inoltre, i soci avranno accesso esclusivo ai servizi di concierge PRIVÉ 360 Lifestyle, che faciliteranno le prenotazioni di viaggi, hotel, ristoranti, eventi ed esperienze di guida ed autodromo uniche, curate a livello globale da CANOSSA EVENTS. I membri avranno accesso alle strutture PRIVÉ in tutto il mondo.

"Il Regno del Bahrain ha svolto per decenni un ruolo importante nel settore delle auto di lusso e del motorisport ed è stata una scelta logica per il nostro primo flagship nel CCG", ha dichiarato Christian Clerc, Presidente del Gruppo duPont REGISTRY e cofondatore di PRIVÉ. "Oggi siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership strategica con Shaikh Salman Bin Isa Al-Khalifa, che condivide la nostra passione per le auto di lusso, il nostro impegno per la qualità e l'eccellenza e la nostra visione per questo club di livello mondiale", ha dichiarato Clerc.

"Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione per portare duPont REGISTRY PRIVÉ nella patria del motorsport, in occasione del 20° anniversario della Formula 1 nel Regno del Bahrain", ha dichiarato Shaikh Mohamed bin Duaij Al Khalifa, amministratore delegato di Al Areen Holding Company. "L'integrazione del duPont REGISTRY PRIVÉ nel nostro piano regolatore di Al Areen è destinata ad elevarlo a destinazione internazionale di primo piano. Situato nel cuore dello sviluppo di Al Areen e nelle immediate vicinanze del Circuito Internazionale del Bahrain, questo entusiasmante club automobilistico promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutta la regione".

Informazioni sul Gruppo DuPont REGISTRY

Cuore della divisione Driven Lifestyle, il duPont REGISTRY Group è il principale ecosistema di lusso al mondo, che racchiude la cultura, la comunità ed il commercio dello stile di vita automobilistico di fascia alta. Costruito da alcuni dei più grandi nomi del settore automobilistico di lusso, duPont REGISTRY Group rappresenta una vivace comunità di membri in tutto il mondo, cresciuta nel corso di quasi quattro decenni. Il suo portafoglio comprende duPont REGISTRY, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino e FerrariChat.

Informazioni su Al Areen Holding

Al Areen Holding è una società di sviluppo immobiliare leader in Bahrain, dedicata alla creazione di eccezionali progetti residenziali, commerciali e di ospitalità. Con un impegno verso la qualità, l'innovazione e la sostenibilità, Al Areen Holding si sforza di superare le aspettative dei clienti e di contribuire alla crescita economica del Regno del Bahrain. Il portafoglio diversificato dell'azienda mostra la sua esperienza e la sua visione del futuro del settore immobiliare del Bahrain.