Aprilia RSV4 X ex3ma: ecco la prima moto stradale con l'effetto suolo

È il nuovo stato dell’arte per definire una moto. Alcune soluzioni possono andare addirittura oltre i vincoli regolamentari della MotoGP, proponendo concetti estremi non solo in materia di aerodinamica che per la prima volta si possono ammirare su una serie limitata, limitatissima. Trenta esemplari, come sono 30 gli anni trascorsi dalla vittoria mondiale di Max Biaggi nella SBK del 1994. Stiamo parlando dell’Aprilia RSV4 X ex3ma presentata ieri nella cornice più consona: l’hospitality della squadra di Noale nel paddock di Misano.

La pista è il suo terreno di caccia: non è omologata per girare su strada. Per i collezionisti sarà un feticcio destinato a essere tenuto in un’urna, ma la sua vita sarà in circuito dove si potranno scoprire quelle sensazioni che l’effetto suolo è in grado di dare solo ad Aleix Espargaro e Maverick Vinales con la RS-GP.

Aprilia RSV4 X ex3ma Foto di: Aprilia Racing

Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia Racing gongola: “Questa moto è l’evoluzione più estrema del programma che iniziammo proprio con lo scopo di trasferire ai nostri clienti la tecnologia più avanzata, direttamente dal nostro reparto corse. Il trasferimento di tecnologia dal racing agli utenti è citato spessissimo ma in nessun caso è così concreto come in Aprilia Racing”.

“I nostri tecnici hanno realizzato qualcosa che è molto più di un'evoluzione dello straordinario progetto RSV4. Lo si vede chiaramente nell'aerodinamica, con contenuti che sono quelli di una vera MotoGP. La ex3ma è la prima moto in vendita dotata di un completo pacchetto per la generazione di effetto suolo che aumenta di tre volte il carico laterale rispetto alla precedente X: la carena a scalino e le cornering wings sono contenuti che Aprilia ha portato per prima in MotoGP. L'ala anteriore è una vera ala da MotoGP, larga 550 mm e genera un livello di carico cinque volte più elevato rispetto alla versione precedente, la X Trenta, che già ne aveva di più della stradale, consentendo una grande accelerazione”.

Aprilia RSV4 X ex3ma Foto di: Aprilia Racing

Max Biaggi è stato il protagonista dello sviluppo in pista e della definitiva messa a punto della RSV4 X ex3ma: “Partecipare allo sviluppo di una moto come la RSV4 X ex3ma è stato come essere alle sessioni di prova di un vero prototipo racing. Un po’ come tornare ai test precampionato, quando si pongono le basi tecniche di una intera stagione. Allo stesso modo l’impegno in pista è stato totale, per preparare una moto che dia ai fortunati che la guideranno, le stesse sensazioni di un prototipo racing. E per molti aspetti questa moto lo è davvero, perché è la prima volta che si mette a punto, per un appassionato cliente, un assetto così completo, che comprende i molti parametri introdotti da una aerodinamica da MotoGP”.

“Sono veramente soddisfatto del lavoro fatto, la moto trasmette emozione solo a guardarla con la livrea Perla Nera che fa rivivere una storia gloriosa. In pista è stata un’esplosione di emozioni, si percepisce, nelle curve veloci, la deportanza della carena a effetto suolo, una sensazione meravigliosa”.

Il motore è il mitico quattro cilindri a V di 65°, dalla cilindrata di 1099 cc, è stato preparato dai motoristi di Aprilia Racing e ora esprime una potenza massima di 230 CV a 13.500 giri/min e una coppia di 131 Nm a 11.000 giri/min. Sono prestazioni ottenute grazie a una messa a punto specifica del V4 che comprende anche un rapporto di compressione aumentato, oltre all’adozione del filtro aria ad alta permeabilità Sprint Filter e dell’impianto di scarico realizzato da SC Project, caratterizzato da collettori in titanio e doppio terminale di scarico.

Lo step evolutivo di Aprilia RSV4 X ex3ma non si ferma alle innovazioni introdotte dalla aerodinamica e alla preparazione specifica del propulsore, anche la sezione elettronica partecipa a elevare la nuova super sportiva a un livello tecnologico e prestazionale superiore.

La centralina che gestisce tutti i controlli elettronici attivi è la celeberrima APX di Aprilia Racing, un componente esclusivo, ultima evoluzione di quella protagonista nei Mondiali WSBK conquistati da Biaggi e RSV4. La centralina vanta strategie di funzionamento uguali a quelle implementate per le RSV4 impiegate nelle corse e dispone di un sistema di acquisizione dati integrato grazie a una serie di sensori specifici, indispensabili per il controllo fine della dinamica del veicolo.

In particolare, il sistema APX permette la gestione della calibrazione dell’anti-impennamento e della potenza, del controllo di trazione e del freno motore per ogni singola marcia. I parametri possono essere tutti gestiti dal pilota sia in movimento, grazie alla pulsantiera specifica, sia in fase di preparazione/settaggio della moto mediante il software di interfaccia editabile sul laptop in dotazione.

Il sistema APX è completato altresì da un sistema GPS integrato. A corredo con la moto è fornito al cliente il laptop Yashi, per la corretta gestione del software della centralina. Il plurititolato telaio a doppio trave in alluminio, che da sempre rappresenta bene l’arte di Aprilia nel confezionare ciclistiche agili e rigorose, è esaltato da sospensioni meccaniche Ohlins con setup dedicato, tra le quali spicca la raffinata forcella pressurizzata, mentre l’impianto frenante Brembo prevede all’avantreno una pompa radiale 19x16, abbinata a pinze ricavate dal pieno GP4 MS con pastiglie racing Z04 e dischi freno T Drive da 330 mm, mentre il disco freno posteriore è morso da una pinza con nikelatura superficiale.

Aprilia RSV4 X ex3ma Foto di: Aprilia Racing

Aprilia RSV4 X ex3ma adotta un set di cerchi in carbonio, che contribuiscono a ridurre il peso e le masse non sospese in movimento a vantaggio della maneggevolezza, dell’accelerazione e della frenata. I cerchi calzano gli stessi pneumatici slick utilizzati da Pirelli nel campionato mondiale Superbike (anteriore SC1 con misura 125/70 e posteriore SCX con misura 200/65).

I numerosi dettagli pregiati riflettono la cura che Aprilia Racing ha dedicato a questo modello: entrambi i parafanghi sono in carbonio; la pulsantiera al manubrio destro è racing by Jetprime, mentre le pedane regolabili, la leva frizione, la piastra di sterzo con numerazione seriale dell’esemplare, il tappo del serbatoio e le protezioni dei carter motore e della leva del freno anteriore sono tutti in alluminio ricavato dal pieno.

I radiatori di acqua e olio maggiorati hanno specifiche racing e sono prodotti dallo specialista Taleo Tecnoracing, mentre la trasmissione finale prevede una corona in titanio e un pignone alleggerito realizzati da PBR, oltre a una catena racing di RK.

L’ Aprilia RSV4 X ex3ma costerà 80.000 Euro esclusa IVA e sarà prenotabile esclusivamente online da settembre, accedendo all’area web FACTORYWORKS.APRILIA.COM.